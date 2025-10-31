október 31., péntek

Urbex

17 perce

Mi az? Belülről életveszélyes, kívülről fotópont – zalai "műemlék" a szőlőhegyen (galéria)

Címkék#vájogpince#műemlék#Becsehely#szőlőhegy

Becsehely szőlőhegyén egy elhagyott vályogpincére figyelhet fel a túrázó. Az egykor szép pince körül már nincs szőlő, nincs megművelt terület, de még áll.

Benedek Bálint
A vájogpince egy letűnt kornak állít emléket Becsehelyen, de belépni életveszélyes

Fotó: Szakony Attila

Bár kezd összeroskadni, a változékony időjárás, a száraz nyarak még megszilárdították a tégláit. Ha jön egy nagyobb, kiadós eső, akkor rogyadozik, a tetőcserepeket néhol már kiütötték a szarufák. Régóta nem használják, veszélyes is belépni, hiszen a falakból több helyen embernagyságú részek hiányoznak. Egy korlenyomat, egy "műemlék", mely őseink szőlőművelésének állít emléket. De mellette ma már népszerű fotópont, hiszen a környék szőlőbirtokainak többségén élő házakat vagy lerombolták, vagy újjáépítették.

Egy letűnt kor emléke, vályogpince Becsehelyen
Fotó: Szakony Attila

Urbex pince Becsehelyről

Fotók: Szakony Attila

 

 

