2 órája
Mi az? Belülről életveszélyes, kívülről fotópont – zalai "műemlék" a szőlőhegyen (galéria)
Becsehely szőlőhegyén egy elhagyott vályogpincére figyelhet fel a túrázó. Az egykor szép pince körül már nincs szőlő, nincs megművelt terület, de még áll.
A vájogpince egy letűnt kornak állít emléket Becsehelyen, de belépni életveszélyes
Fotó: Szakony Attila
Bár kezd összeroskadni, a változékony időjárás, a száraz nyarak még megszilárdították a tégláit. Ha jön egy nagyobb, kiadós eső, akkor rogyadozik, a tetőcserepeket néhol már kiütötték a szarufák. Régóta nem használják, veszélyes is belépni, hiszen a falakból több helyen embernagyságú részek hiányoznak. Egy korlenyomat, egy "műemlék", mely őseink szőlőművelésének állít emléket. De mellette ma már népszerű fotópont, hiszen a környék szőlőbirtokainak többségén élő házakat vagy lerombolták, vagy újjáépítették.
Urbex pince BecsehelyrőlFotók: Szakony Attila