A polgármester is fogadta

2 órája

Régóta üresen állt a poszt - most új vezetőt neveztek ki a zalai hivatal élére

Címkék#Dr Sifter Rózsa#Dr György István#Vágó Mária#járási hivatal#kinevezés#zalaszentgrót

Október 1-je óta új vezetője van a Zala Vármegyei Kormányhivatal Zalaszentgróti Járási Hivatalának. Dr. Sifter Rózsa zalai főispán javaslatára dr. György István területi közigazgatásért felelős államtitkár nevezte ki, Vágó Mária a fővárosban vette át az erről szóló dokumentumot, tájékoztat honlapján a kormányhivatal.

Varga Lívia

A kinevezésről szóló okmányt Vágó Mária személyesen vette át 2025. október 16-án, Budapesten, közölte a  Zala Vármegyei Kormányhivatal.

Vágó Mária az új hivatalvezető
Dr. György István, Vágó Mária és dr. Sifter Rózsa. Az új hivatalvezető a kinevezéséről szóló okmányt személyesen vette át Budapesten.
Forrás: Zala Vármegyei Kormányhivatal

A Zalaszentgróti Járási Hivatal új hivatalvezetőjét Zalaszentgrót polgármestere, Baracskai József hétfőn (október 20.) az irodájában fogadta. Mint Facebookon közzétett bejegyzésében írta, már egy ideje nem volt vezetője a hivatalnak, ezért különösen fontos ez a kinevezés. "Bízom benne, hogy ezzel a lépéssel megerősödik a járás pozíciója, és közösen tovább tudjuk erősíteni a térség fejlődését. Mindketten megerősítettük a teljes együttműködést a járás és a város között – Zalaszentgrót érdekében" - fogalmazott a polgármester.

Vágó Mária és Baracskai József
Vágó Mária és Baracskai József. Együttműködnek. Forrás: Facebook/Baracskai József

Névjegy - Vágó Mária

Vágó Mária 2008-ban végzett a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Karán mint igazgatásszervező. Ezt követően az üzleti szférában dolgozott, majd 2010-től 2022-ig a közigazgatásban szerzett gyakorlatot. Kezdetben Budapest Főváros Kormányhivatalának IV. Kerületi Hivatalában tevékenykedett, majd 2017-től a Miniszterelnökség (illetve a feladattal kapcsolatos jogelőd minisztériumok) Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárságán GINOP projektmenedzseri feladatokat látott el. 2023-tól saját vállalkozást vezetett, olvasható a kormányhivatali tájékoztatóban.

 

 

