Régóta üresen állt a poszt - most új vezetőt neveztek ki a zalai hivatal élére

A kinevezésről szóló okmányt Vágó Mária személyesen vette át 2025. október 16-án, Budapesten, közölte a Zala Vármegyei Kormányhivatal.

Dr. György István, Vágó Mária és dr. Sifter Rózsa. Az új hivatalvezető a kinevezéséről szóló okmányt személyesen vette át Budapesten.

A Zalaszentgróti Járási Hivatal új hivatalvezetőjét Zalaszentgrót polgármestere, Baracskai József hétfőn (október 20.) az irodájában fogadta. Mint Facebookon közzétett bejegyzésében írta, már egy ideje nem volt vezetője a hivatalnak, ezért különösen fontos ez a kinevezés. "Bízom benne, hogy ezzel a lépéssel megerősödik a járás pozíciója, és közösen tovább tudjuk erősíteni a térség fejlődését. Mindketten megerősítettük a teljes együttműködést a járás és a város között – Zalaszentgrót érdekében" - fogalmazott a polgármester.

Vágó Mária és Baracskai József. Együttműködnek. Forrás: Facebook/Baracskai József