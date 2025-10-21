2 órája
Régóta üresen állt a poszt - most új vezetőt neveztek ki a zalai hivatal élére
Október 1-je óta új vezetője van a Zala Vármegyei Kormányhivatal Zalaszentgróti Járási Hivatalának. Dr. Sifter Rózsa zalai főispán javaslatára dr. György István területi közigazgatásért felelős államtitkár nevezte ki, Vágó Mária a fővárosban vette át az erről szóló dokumentumot, tájékoztat honlapján a kormányhivatal.
A kinevezésről szóló okmányt Vágó Mária személyesen vette át 2025. október 16-án, Budapesten, közölte a Zala Vármegyei Kormányhivatal.
A Zalaszentgróti Járási Hivatal új hivatalvezetőjét Zalaszentgrót polgármestere, Baracskai József hétfőn (október 20.) az irodájában fogadta. Mint Facebookon közzétett bejegyzésében írta, már egy ideje nem volt vezetője a hivatalnak, ezért különösen fontos ez a kinevezés. "Bízom benne, hogy ezzel a lépéssel megerősödik a járás pozíciója, és közösen tovább tudjuk erősíteni a térség fejlődését. Mindketten megerősítettük a teljes együttműködést a járás és a város között – Zalaszentgrót érdekében" - fogalmazott a polgármester.
Névjegy - Vágó Mária
Vágó Mária 2008-ban végzett a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Karán mint igazgatásszervező. Ezt követően az üzleti szférában dolgozott, majd 2010-től 2022-ig a közigazgatásban szerzett gyakorlatot. Kezdetben Budapest Főváros Kormányhivatalának IV. Kerületi Hivatalában tevékenykedett, majd 2017-től a Miniszterelnökség (illetve a feladattal kapcsolatos jogelőd minisztériumok) Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárságán GINOP projektmenedzseri feladatokat látott el. 2023-tól saját vállalkozást vezetett, olvasható a kormányhivatali tájékoztatóban.