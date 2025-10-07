Vadlovakat fogtak be és hoztak el az Őrségbe – átszelték az egész országot!

A vadlovak magyarországi áttelepítésének célja, hogy az őrségi Kondorfa Hegy-völgy Vadon kutatási területen – ahol európai bölénycsorda, illetve néhány vadló él – az eddiginél nagyobb létszámú ménes alakuljon ki és ezáltal az ott legelésző állatok komplexebb módon, a természeteshez hasonlatosabban kezeljék a területet. Így arra is választ kaphatnak a szakemberek, hogy milyen lehetett az Őrség élőhelyeinek szerkezete és összetétele abban az időben, amikor nem az ember, hanem elsősorban a nagy növényevők, a bölények és a vadlovak alakították a táj képét, írta Facebook-oldalán az Őrségi Nemzeti Park.

Kábítólövedékkel tudták befogni a lovakat. A vadló-állományra vigyázni kell, világszerte kevés van. Fotók : HNPI és ŐNPI

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság és az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság, valamint a fajjal kapcsolatos tenyésztői munka nemzetközi koordinálását végző Prágai Állatkert két évvel ezelőtt állapodott meg arról, hogy összesen nyolc vadló települhet át a Pentezug Rezervátumból az Őrségbe. Az állatok első csoportja 2024 októberében foglalta el új otthonát, most az áttelepítés második üteme zajlott le. A kiszemelt mének befogását ezúttal is a Fővárosi Állat- és Növénykert (FÁNK) állatorvosai segítették kábítólövedékek használatával. Az állatok bő hét órás utat követően, éjszaka érkeztek meg az Őrségi Nemzeti Parkba.

Vadlovak a Hortobágyon

A Hortobágyi Nemzeti Park területén, Penzetugban él a világ legnagyobb félvad körülmények között tartott Przewalski-ló állománya.

A világon regisztrált közel 2200 vadlóból megközelítőleg 300 a pentezugi tenyészállományban, illetve a Hortobágyi Vadasparkban található kisebb bemutató állományban él. A legszigorúbb védelmet élvezik. A pentezugi rezervátum látogatóktól elzárt terület, melyben az érzékeny faunát és flórát veszélyeztető bármilyen mezőgazdasági tevékenység végzése tilos. A lovak tenyésztése olyan sikeres volt, hogy mára egy kicsit le is kellett lassítani a populáció növekedését. A pentezugi populációból számos lovat más helyekre szállítottak, írja honlapján a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság. Néhány kancát pedig Mongóliában történő visszavadításra is kiválasztottak.