1 órája
Vadlovakat fogtak be és hoztak el az Őrségbe – átszelték az egész országot!
Néhány nappal ezelőtt négy vadló költözött a Pentezug Rezervátumból (Hortobágyi Nemzeti Park) az Őrségi Nemzeti Parkba, írja a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága sajtóközleményében. A vadló Eurázsia mérsékelt égövi területein őshonos állat. Egyik alfaja a közép-ázsiai sztyeppeken élő, fűevő, 124–145 cm marmagasságú Przsevalszkij-ló, ilyenek kerültek az Őrségbe. Sok helyről már eltűnt a vadló-állomány, zajlik, illetve tervben van a visszatelepítésük.
Vadlovak a Hortobágyon: a világon regisztrált közel 2200 vadlóból megközelítőleg 300 a pentezugi tenyészállományban, illetve a Hortobágyi Vadasparkban található kisebb bemutató állományban él.
Fotó: Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
A vadlovak magyarországi áttelepítésének célja, hogy az őrségi Kondorfa Hegy-völgy Vadon kutatási területen – ahol európai bölénycsorda, illetve néhány vadló él – az eddiginél nagyobb létszámú ménes alakuljon ki és ezáltal az ott legelésző állatok komplexebb módon, a természeteshez hasonlatosabban kezeljék a területet. Így arra is választ kaphatnak a szakemberek, hogy milyen lehetett az Őrség élőhelyeinek szerkezete és összetétele abban az időben, amikor nem az ember, hanem elsősorban a nagy növényevők, a bölények és a vadlovak alakították a táj képét, írta Facebook-oldalán az Őrségi Nemzeti Park.
A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság és az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság, valamint a fajjal kapcsolatos tenyésztői munka nemzetközi koordinálását végző Prágai Állatkert két évvel ezelőtt állapodott meg arról, hogy összesen nyolc vadló települhet át a Pentezug Rezervátumból az Őrségbe. Az állatok első csoportja 2024 októberében foglalta el új otthonát, most az áttelepítés második üteme zajlott le. A kiszemelt mének befogását ezúttal is a Fővárosi Állat- és Növénykert (FÁNK) állatorvosai segítették kábítólövedékek használatával. Az állatok bő hét órás utat követően, éjszaka érkeztek meg az Őrségi Nemzeti Parkba.
Vadlovak a Hortobágyon
A Hortobágyi Nemzeti Park területén, Penzetugban él a világ legnagyobb félvad körülmények között tartott Przewalski-ló állománya.
A világon regisztrált közel 2200 vadlóból megközelítőleg 300 a pentezugi tenyészállományban, illetve a Hortobágyi Vadasparkban található kisebb bemutató állományban él. A legszigorúbb védelmet élvezik. A pentezugi rezervátum látogatóktól elzárt terület, melyben az érzékeny faunát és flórát veszélyeztető bármilyen mezőgazdasági tevékenység végzése tilos. A lovak tenyésztése olyan sikeres volt, hogy mára egy kicsit le is kellett lassítani a populáció növekedését. A pentezugi populációból számos lovat más helyekre szállítottak, írja honlapján a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság. Néhány kancát pedig Mongóliában történő visszavadításra is kiválasztottak.
A vadlovak országot átszelő utazását követően Dunadán, Dudu és Bálint Kondorfán, Daru a szalafői bemutató területen csatlakozott az ott élő fajtársakhoz. Ez a szállítás kiváló alkalom volt arra, hogy a meghívott mongol, cseh, francia szakemberekkel terepen is megoszthassák a vadlótranszportok során szerzett tapasztalataikat.
