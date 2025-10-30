október 30., csütörtök

Mai évfordulók
Vadállat szabadult be a zalai városba, a lakótelepen örökítették meg (videó)

Vadállat futkozott Nagykanizsán a társasházak között a keleti városrész lakótelepén, erről videófelvétel is készült, amit olvasónk készített.

Benedek Bálint
Vadállat szabadult be a zalai városba, a lakótelepen örökítették meg (videó)

Vajon milyen vadállat szabadult be az erdőből a betondzsungelbe?

Fotó: Google Gemini

A Rózsa utca 14. és 16. számú házak között egy róka jelent meg az éjszaka sötétjében. Olvasónk, Csertán Andrea videóján jól látszik, hogy a róka semmitől sem zavartatva figyeli a forgalmat, a járókelőket, majd eltűnik a parkoló autók között.

 

 

A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
