Vadállat szabadult be a zalai városba, a lakótelepen örökítették meg (videó)
Vadállat futkozott Nagykanizsán a társasházak között a keleti városrész lakótelepén, erről videófelvétel is készült, amit olvasónk készített.
Vajon milyen vadállat szabadult be az erdőből a betondzsungelbe?
A Rózsa utca 14. és 16. számú házak között egy róka jelent meg az éjszaka sötétjében. Olvasónk, Csertán Andrea videóján jól látszik, hogy a róka semmitől sem zavartatva figyeli a forgalmat, a járókelőket, majd eltűnik a parkoló autók között.
