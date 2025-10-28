október 28., kedd

Árrobbanás a hazai kutakon - holnaptól még jobban zsebbe kell nyúlni, ha tankolunk

Hosszabb nyugalmi időszak után ez a hét nem kedvez az autósoknak. Szerdán ismét emelkedik az üzemanyagok ára.

Korosa Titanilla

Rég nem látott áremelkedést tapasztalhatunk - írja a holtankoljak.hu. Szerdán, ezen a héten már másodszor, emelkedik az üzemanyagok ára. 

Fotó: archív / Pezzetta Umberto

Ismét emelkedik az üzemanyagok ára

Ma, kedden a benzin beszerzési ára bruttó 5, a gázolaj nagykereskedelmi ára pedig bruttó 10 forinttal emelkedett. De ezzel még nincs vége, szerdán tovább nőnek a nagykereskedelmi üzemanyagárak. A benzin bruttó 2 forinttal, a gázolaj bruttó 8 forinttal kerül többe holnaptól. Az üzemanyagárak emelkedésének legfőbb oka az, hogy a Brent olaj hordónkénti ára 5 százalékot emelkedett, köszönhetően az újonnan bejelentett olajszankcióknak, ami Oroszországot érinti elsősorban. 

A mai átlagárak: 

  • 95-ös benzin: 578 Ft/liter
  • Gázolaj: 586 Ft/liter 

Vagyis a hét közepére a benzin bruttó ára összesen 7, a gázolajé 18 forinttal lesz drágább előre láthatóan. Az áremelkedés a zalai kutaknál is érezhető lesz. 

A holtankoljak.hu adatai szerint ma Nagykanizsán, a Magyar utcai töltőállomáson a benzin literje 549,9 forint, a dízelé 554,9, a Balatoni úton a 95-ös benzinért 577, a gázolajért 585 forintot kell fizetni. Lentiben, a körforgalomnál található töltőállomáson a benzin 578 forint literenként, a gázolaj 586. 

Zalaegerszegen, a Teskándi úton a 95-ös benzin 571 forint, a dízel 573.

 

 

