Útzár az M7-esen, a zalai rendőrök türelmet kérnek

A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság Facebook-oldalán közölte, hogy ma, október 8-án délelőtt 9:30-tól 10-ig, és 11-től 11:30-ig az M7-es autópálya 230+150 kilométerszelvényénél végzett munkálatok miatt lezárják a teljes szakaszt. A zalai rendőrök segítenek és türelmet kérnek a közlekedőktől.

Ezt olvasta már?