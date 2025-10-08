Figyelem!
1 órája
Útzár az M7-esen, a zalai rendőrök türelmet kérnek
Lezárják az M7-es egy szakaszát, a zalai rendőrök is segítenek és türelmet kérnek a közlekedőktől
Fotó: Illusztráció / Pezzetta Umberto
A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság Facebook-oldalán közölte, hogy ma, október 8-án délelőtt 9:30-tól 10-ig, és 11-től 11:30-ig az M7-es autópálya 230+150 kilométerszelvényénél végzett munkálatok miatt lezárják a teljes szakaszt. A zalai rendőrök segítenek és türelmet kérnek a közlekedőktől.
Ezt olvasta már?
Ezt ne hagyja ki!Ellenőrzés
2 órája
Ne szegj szabályt – megint rengeteg rendőr lesz az utakon Zalában!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre