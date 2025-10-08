október 8., szerda

Útzár az M7-esen, a zalai rendőrök türelmet kérnek

Címkék#m7#rendőr#útzár

Zaol.hu
Lezárják az M7-es egy szakaszát, a zalai rendőrök is segítenek és türelmet kérnek a közlekedőktől

Fotó: Illusztráció / Pezzetta Umberto

A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság Facebook-oldalán közölte, hogy ma, október 8-án délelőtt 9:30-tól 10-ig, és 11-től 11:30-ig az M7-es autópálya 230+150 kilométerszelvényénél végzett munkálatok miatt lezárják a teljes szakaszt. A zalai rendőrök segítenek és türelmet kérnek a közlekedőktől.

