Lezárják ezt az utat Zalaegerszegen, jó, ha előre felkészül!

Mint írták, október 23-án (csütörtök) 17 órától városi megemlékezés miatt lezárják a zalaegerszegi Ady Endre utca ’56-os emlékmű előtti szakaszát, valamint a Botfy Lajos utcát. Ebben az időszakban a Táncsics Mihály utcából csak balra lehet kanyarodni. Az útlezárás feloldására fokozatosan, az ünnepséget követően, várhatóan 19.30-kor kerül

sor - jelezte a hivatal.

