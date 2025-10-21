Október 23-án
Lezárják ezt az utat Zalaegerszegen, jó, ha előre felkészül!
Útlezárás lesz október 23-án Zalaegerszeg belvárosában - tájékoztatta hírportálunkat a polgármesteri hivatal.
Az érintett belvárosi terület
Forrás: műholdkép / Google
Mint írták, október 23-án (csütörtök) 17 órától városi megemlékezés miatt lezárják a zalaegerszegi Ady Endre utca ’56-os emlékmű előtti szakaszát, valamint a Botfy Lajos utcát. Ebben az időszakban a Táncsics Mihály utcából csak balra lehet kanyarodni. Az útlezárás feloldására fokozatosan, az ünnepséget követően, várhatóan 19.30-kor kerül
sor - jelezte a hivatal.
