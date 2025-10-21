október 21., kedd

Október 23-án

1 órája

Lezárják ezt az utat Zalaegerszegen, jó, ha előre felkészül!

Címkék#október 23.#Zalaegerszeg#útlezárás

Útlezárás lesz október 23-án Zalaegerszeg belvárosában - tájékoztatta hírportálunkat a polgármesteri hivatal.

Zaol.hu
Lezárják ezt az utat Zalaegerszegen, jó, ha előre felkészül!

Az érintett belvárosi terület

Forrás: műholdkép / Google

Mint írták, október 23-án (csütörtök) 17 órától városi megemlékezés miatt lezárják a zalaegerszegi Ady Endre utca ’56-os emlékmű előtti szakaszát, valamint a Botfy Lajos utcát. Ebben az időszakban a Táncsics Mihály utcából csak balra lehet kanyarodni. Az útlezárás feloldására fokozatosan, az ünnepséget követően, várhatóan 19.30-kor kerül 
sor - jelezte a hivatal.

