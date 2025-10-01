október 1., szerda

Forgalomkorlátozás

1 órája

Négy és fél napra lezárják a zalai város központjának egyik utcáját – meg se próbálj arra menni!

Címkék#menetrendi változás#városközpont#útlezárás#közlekedés#forgalomkorlátozás

Rendezvény miatt teljes szélességében lezárják a járműközlekedés elől Zalalövőn a Rákóczi Ferenc utca déli, a Kossuth Lajos és a Kölcsey Ferenc utca közötti szakaszát.

Gyuricza Ferenc
Négy és fél napra lezárják a zalai város központjának egyik utcáját – meg se próbálj arra menni!

Hétfőig zárva lesz Zalalövő egyik forgalmas útszakasza

Fotó: Illusztráció/Shutterstock

A korlátozás október 2-án, csütörtökön kilenc órától egészen jövő hétfőn 12 óráig tart. Mivel az érintett szakaszon menetrend szerinti buszjáratok is közlekednek, ezért a korlátozás ideje alatt az autóbuszok terelt útvonalon járnak. A Rákóczi utcai megállót ideiglenesen a Kölcsey Ferenc utcába, az általános iskola parkolójába helyezik át, tájékoztatta hírportálunkat Gyarmati Antal polgármester. 

 

