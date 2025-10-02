október 2., csütörtök

Fenékpusztától a Balaton-partig

1 órája

Hamarosan indul az útfelújítás – öt kilométeres szakasz lesz korszerűbb, biztonságosabb

Hamarosan elkezdődik a várva várt útfelújítás Keszthelyen. A fenékpusztai bekötőtől a Balaton-partig korszerűsítik a közlekedési infrastruktúrát, jelentette be Nagy Bálint államtitkár, országgyűlési képviselő.

Zaol.hu

A politikus hangsúlyozta, az útfelújítás újabb jelentős lépés Keszthely fejlődésében. Az öt kilométeres útszakasz kezelője a Magyar Közút, s a részletekről hamarosan tájékoztatást ad az állami társaság. Nagy Bálint elmondta, a tervezési munkálatok az év első felében zárultak, hamarosan pedig indul a kivitelezés. 

Nagy Bálint: Hamarosan indul a kivitelezés, útfelújítás kezdődik Keszthelyen
Forrás: Fb / Nagy Bálint

