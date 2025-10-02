Fenékpusztától a Balaton-partig
1 órája
Hamarosan indul az útfelújítás – öt kilométeres szakasz lesz korszerűbb, biztonságosabb
Hamarosan elkezdődik a várva várt útfelújítás Keszthelyen. A fenékpusztai bekötőtől a Balaton-partig korszerűsítik a közlekedési infrastruktúrát, jelentette be Nagy Bálint államtitkár, országgyűlési képviselő.
A politikus hangsúlyozta, az útfelújítás újabb jelentős lépés Keszthely fejlődésében. Az öt kilométeres útszakasz kezelője a Magyar Közút, s a részletekről hamarosan tájékoztatást ad az állami társaság. Nagy Bálint elmondta, a tervezési munkálatok az év első felében zárultak, hamarosan pedig indul a kivitelezés.
Ezt olvasta már?
Ezt ne hagyja ki!Zöld jövő - dübörgés nélkül
2025.09.30. 10:45
Keszthelyt meghódították a villanyautók (galéria)
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre