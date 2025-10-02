Hamarosan indul az útfelújítás – öt kilométeres szakasz lesz korszerűbb, biztonságosabb

A politikus hangsúlyozta, az útfelújítás újabb jelentős lépés Keszthely fejlődésében. Az öt kilométeres útszakasz kezelője a Magyar Közút, s a részletekről hamarosan tájékoztatást ad az állami társaság. Nagy Bálint elmondta, a tervezési munkálatok az év első felében zárultak, hamarosan pedig indul a kivitelezés.

Nagy Bálint: Hamarosan indul a kivitelezés, útfelújítás kezdődik Keszthelyen

Forrás: Fb / Nagy Bálint

