1 órája
Utcafórumon gyűjtött aláírásokat Zalaegerszegen a Mi Hazánk
A Mi Hazánk Zalaegerszegre érkezett a „STOP vendégmunkások, megbecsülést a magyar dolgozóknak" című országjáró körútjával - számolt be az egerszegihirek.hu.
Utcafórumot tartott Zalaegerszegen a Mi Hazánk
Forrás: egerszegihirek.hu
A párt közlése szerint jelenleg csaknem kétszázezer vendégmunkás dolgozik Magyarországon. A fórumon elhangzott: a Mi Hazánk olyan gazdasági környezet megteremtésére törekszik, amely a magyar munkavállalók érdekeit helyezi előtérbe - írja a portál.
Lantos János, a Mi Hazánk Mozgalom Munkaügyi Kabinetjének elnöke így fogalmazott:
- Rengeteg információ jut vissza hozzám is, hogy elküldik a magyar munkavállalókat, és a helyükre felveszik a vendégmunkásokat. Rövid távon a vendégmunkások beáramlása már olyan hatással jár, hogy az amúgy sem magas szinten lévő magyar béreket letöri, alacsonyan tartja.
Kiss Ferenc önkormányzati képviselő helyi ügyre is felhívta a figyelmet.
