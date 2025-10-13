október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

12°
+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
„STOP vendégmunkások…”

1 órája

Utcafórumon gyűjtött aláírásokat Zalaegerszegen a Mi Hazánk

Címkék#Magyarország#utcafórum#Mi Hazánk Mozgalom#vendégmunkás

A Mi Hazánk Zalaegerszegre érkezett a „STOP vendégmunkások, megbecsülést a magyar dolgozóknak" című országjáró körútjával - számolt be az egerszegihirek.hu.

Zaol.hu
Utcafórumon gyűjtött aláírásokat Zalaegerszegen a Mi Hazánk

Utcafórumot tartott Zalaegerszegen a Mi Hazánk

Forrás: egerszegihirek.hu

A párt közlése szerint jelenleg csaknem kétszázezer vendégmunkás dolgozik Magyarországon. A fórumon elhangzott: a Mi Hazánk olyan gazdasági környezet megteremtésére törekszik, amely a magyar munkavállalók érdekeit helyezi előtérbe - írja a portál.

Lantos János, a Mi Hazánk Mozgalom Munkaügyi Kabinetjének elnöke így fogalmazott:

- Rengeteg információ jut vissza hozzám is, hogy elküldik a magyar munkavállalókat, és a helyükre felveszik a vendégmunkásokat. Rövid távon a vendégmunkások beáramlása már olyan hatással jár, hogy az amúgy sem magas szinten lévő magyar béreket letöri, alacsonyan tartja.
Kiss Ferenc önkormányzati képviselő helyi ügyre is felhívta a figyelmet. 

Részletek az egerszegihirek.hu oldalon!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu