Utcafórumon gyűjtött aláírásokat Zalaegerszegen a Mi Hazánk

A párt közlése szerint jelenleg csaknem kétszázezer vendégmunkás dolgozik Magyarországon. A fórumon elhangzott: a Mi Hazánk olyan gazdasági környezet megteremtésére törekszik, amely a magyar munkavállalók érdekeit helyezi előtérbe - írja a portál.

Lantos János, a Mi Hazánk Mozgalom Munkaügyi Kabinetjének elnöke így fogalmazott:

- Rengeteg információ jut vissza hozzám is, hogy elküldik a magyar munkavállalókat, és a helyükre felveszik a vendégmunkásokat. Rövid távon a vendégmunkások beáramlása már olyan hatással jár, hogy az amúgy sem magas szinten lévő magyar béreket letöri, alacsonyan tartja.

Kiss Ferenc önkormányzati képviselő helyi ügyre is felhívta a figyelmet.

