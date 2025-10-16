Unalmas házasság mellé egy kis szenvedély: így tombol az erény a színházban (galéria)

Szerelem, szenvedély, érzékiség a színpadon. A komikum alapja, hogy mindenki mást akar: a feleség a férjet, a férj és az inas is a szeretőt. A nyomozó és a szobalány pedig botrányt. A francia szerző legnépszerűbb vígjátékában egy férj szeretné unalmas házasságát felpezsdíteni. A hétvégi kaland megannyi nevettető helyzetet produkál. A legfőbb szerepekben Mihály Péter (Armand), Támadi Anita (Susanne, a feleség), Dura Veronika (Paulette) és Helvaci Ersan David (Leonard) látható. Mellettük Kováts Dórát (Claudine), Kovávcs Martint (Jules) és Bellus Attilát (Legrande felügyelő) láthatjuk. A jelmezeket Szőke Julianna tervezte, a díszlet Mészáros Tibor munkája.