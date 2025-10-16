október 16., csütörtök

Bemutató

52 perce

Unalmas házasság mellé egy kis szenvedély: így tombol az erény a színházban (galéria)

Fergeteges darab a következő a Hevesi Sándor Színházban. Október 17-én, pénteken mutatják be Jean de Létraz francia drámaíró Tombol az erény című vígjátékát. A darabot a Jászai-díjas Besenczi Árpád rendezte, rendezőasszisztens Mikita Zsuzsanna.

Mozsár Eszter
A Tombol az erény vígjáték az új bemutató. Főbb szerepekben Dura Veronika, Támadi Anita, Helvaci Ersan és mögöttük Mihály Péter.

Fotó: Pezetta Umberto / Zalai Hírlap

Szerelem, szenvedély, érzékiség a színpadon. A komikum alapja, hogy mindenki mást akar: a feleség a férjet, a férj és az inas is a szeretőt. A nyomozó és a szobalány pedig botrányt. A francia szerző legnépszerűbb vígjátékában egy férj szeretné unalmas házasságát felpezsdíteni. A hétvégi kaland megannyi nevettető helyzetet produkál. A legfőbb szerepekben Mihály Péter (Armand), Támadi Anita (Susanne, a feleség), Dura Veronika (Paulette) és Helvaci Ersan David (Leonard) látható. Mellettük Kováts Dórát (Claudine), Kovávcs Martint (Jules) és Bellus Attilát (Legrande felügyelő) láthatjuk. A jelmezeket Szőke Julianna tervezte, a díszlet Mészáros Tibor munkája. 

Tombol az erény bemutató

Fotók: Pezzetta Umberto

 

 


 

 


 

 

A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
