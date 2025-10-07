Újabb hírek érkeztek a temetőben újraélesztett zalai közmunkásról

Az újraélesztett férfi esetéről portálunk is beszámolt. Most pedig újabb posztot vettünk észre Polgár Róbert polgármester oldalán. Ezt írta: "örömmel és megkönnyebbüléssel számolok be róla, hogy közmunkás kollégánk magához tért, miután nemrég elvesztette az eszméletét a temetői kertészkedés közben és újra kellett éleszteni. A munkatársai lélekjelenlétének és a mentők gyors érkezésének, szakszerű ellátásának köszönhető, hogy életben maradt."

Az újraélesztett férfiért sokat küzdöttek a mentősök

Fotó: Szakony Attila/Illusztráció

Újraélesztett férfi: túl van az életveszélyen

"Egy órán át kellett újraéleszteni Murakeresztúron, ezután bevitték a zalaegerszegi kórházba – fogalmazott posztjában a polgármester. – Az 56 éves férfi tegnapelőtt tért magához, már nemcsak eszméleténél van, de beszélni is tudott családtagjaival, akik meglátogatták a kórházban. Nagyon köszönjük a sok jó kívánságot, és hogy gondoltatok rá! Mi is megkönnyebbültünk, hogy túl van az életveszélyen."

Köszönet a mentősöknek is

Polgár Róbert hozzáfűzte: hálásan köszönik a nagykanizsai mentők munkáját, hogy megmentették az életét. És köszöni a kollégáiknak is, hogy a mentők érkezéséig megkezdték az újraélesztést. "Murakeresztúr visszavár!" - zárta posztját.