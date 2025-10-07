3 órája
Újabb hírek érkeztek a temetőben újraélesztett zalai közmunkásról
Újabb hírt osztott meg a Facebookon követőivel Polgár Róbert, Murakeresztúr polgármestere arról a közmunkásról, akit október elején a település temetőjében újra kellett éleszteni. Hogy milyen állapotban van most az újraélesztett férfi, arról cikkünkben olvashatnak.
Az újraélesztett férfi esetéről portálunk is beszámolt. Most pedig újabb posztot vettünk észre Polgár Róbert polgármester oldalán. Ezt írta: "örömmel és megkönnyebbüléssel számolok be róla, hogy közmunkás kollégánk magához tért, miután nemrég elvesztette az eszméletét a temetői kertészkedés közben és újra kellett éleszteni. A munkatársai lélekjelenlétének és a mentők gyors érkezésének, szakszerű ellátásának köszönhető, hogy életben maradt."
Újraélesztett férfi: túl van az életveszélyen
"Egy órán át kellett újraéleszteni Murakeresztúron, ezután bevitték a zalaegerszegi kórházba – fogalmazott posztjában a polgármester. – Az 56 éves férfi tegnapelőtt tért magához, már nemcsak eszméleténél van, de beszélni is tudott családtagjaival, akik meglátogatták a kórházban. Nagyon köszönjük a sok jó kívánságot, és hogy gondoltatok rá! Mi is megkönnyebbültünk, hogy túl van az életveszélyen."
Köszönet a mentősöknek is
Polgár Róbert hozzáfűzte: hálásan köszönik a nagykanizsai mentők munkáját, hogy megmentették az életét. És köszöni a kollégáiknak is, hogy a mentők érkezéséig megkezdték az újraélesztést. "Murakeresztúr visszavár!" - zárta posztját.
Rosszul lett a temetőben, újraélesztettek egy közmunkást a zalai településen