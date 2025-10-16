1 órája
Többen rosszul lettek a téren, s baleset is történt, ám nagyon hamar jött a segítség (galéria)
Október 16-a, az újraélesztés világnapja. Ebből az alkalomból a Magyar Vöröskereszt Zala Vármegyei Szervezete a ZSZC Deák-technikumával közösen, valamint a katasztrófavédelem és a mentők, önkéntesek, polgárőrök közreműködésével tartott bemutatót Zalaegerszegen, a Dísz téren.
Az azonnali reagálás, segítségnyújtás életet menthet. Ezt is megtanulhatták Zalaegerszegen.
Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap
A diákok mellett az arra járók ugyancsak kipróbálhatták az oktatási bábukon az újraélesztést, s az élethűen kialakított baleset-szimulációs helyszíneken elsajátíthatták az alapvető elsősegélynyújtó technikákat. László Szilvia okleveles egészségügyi tanár lapunknak elmondta: mindenki képes életet menteni, s egy hirtelen szívmegállás esetén a túlélés esélyét döntően befolyásolja a környezetben tartózkodók azonnali reagálása. Különösen fontosnak tartják, hogy az egészségügyi ágazatban tanuló diákok aktívan részt vesznek a programban.
Újraélesztés világnapja ZalaegerszegenFotók: Pezzetta Umberto