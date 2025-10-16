október 16., csütörtök

Gál névnap

15°
+14
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Életmentés az utcán

1 órája

Többen rosszul lettek a téren, s baleset is történt, ám nagyon hamar jött a segítség (galéria)

Címkék#Zalaegerszeg#Magyar Vöröskereszt#baleset#Újraélesztés

Október 16-a, az újraélesztés világnapja. Ebből az alkalomból a Magyar Vöröskereszt Zala Vármegyei Szervezete a ZSZC Deák-technikumával közösen, valamint a katasztrófavédelem és a mentők, önkéntesek, polgárőrök közreműködésével tartott bemutatót Zalaegerszegen, a Dísz téren.

Mozsár Eszter
Többen rosszul lettek a téren, s baleset is történt, ám nagyon hamar jött a segítség (galéria)

Az azonnali reagálás, segítségnyújtás életet menthet. Ezt is megtanulhatták Zalaegerszegen.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

A diákok mellett az arra járók ugyancsak kipróbálhatták az oktatási bábukon az újraélesztést, s az élethűen kialakított baleset-szimulációs helyszíneken elsajátíthatták az alapvető elsősegélynyújtó technikákat. László Szilvia okleveles egészségügyi tanár lapunknak elmondta: mindenki képes életet menteni, s egy hirtelen szívmegállás esetén a túlélés esélyét döntően befolyásolja a környezetben tartózkodók azonnali reagálása. Különösen fontosnak tartják, hogy az egészségügyi ágazatban tanuló diákok aktívan részt vesznek a programban.

Újraélesztés világnapja Zalaegerszegen

Fotók: Pezzetta Umberto


 


 


 


 

 


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu