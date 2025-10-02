1 órája
Rosszul lett a temetőben, újraélesztettek egy közmunkást a zalai településen
Sokkoló hírt osztott meg hivatalos Facebook oldalán Polgár Róbert, Murakeresztúr polgármestere. Újra kellett éleszteni egyik, a faluban dolgozó munkatársukat. Hogy pontosan mi történt, arról részleteket is elárult a faluvezető.
A közmunkás életérért megfeszített küzdelem folyt
Fotó: Szakony Attila
Egy férfi évek óta közmunkásként dolgozik Murakeresztúrért. A napokban hárman a keresztúri temetőben kertészkedtek, amikor egyikük rosszul lett. Munkatársai már eszméletvesztés után találtak rá a férfire, s rögtön megkezdték az újraélesztést és közben hívták a mentőket. Mint azt Polgár Róbert hozzátette: a nagykanizsai mentősök egy órán át küzdöttek a férfi életéért, mire stabilizálni tudták az állapotát. Ezután Zalaegerszegre szállították a kórházba. A polgármester megköszönte a kollégái bátorságát és lélekjelenlétét, illetve hálás a kanizsai mentőknek is, hogy mindent megtettek a férfiért, s megmentették az életét. Nagyon aggódnak érte és szorítanak, hogy jobban legyen.
Ezt olvasta már?