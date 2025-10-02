október 2., csütörtök

Petra névnap

10°
+15
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sokkoló

1 órája

Rosszul lett a temetőben, újraélesztettek egy közmunkást a zalai településen

Címkék#lélekjelenlét#állapot#Polgár Róbert#kolléga

Sokkoló hírt osztott meg hivatalos Facebook oldalán Polgár Róbert, Murakeresztúr polgármestere. Újra kellett éleszteni egyik, a faluban dolgozó munkatársukat. Hogy pontosan mi történt, arról részleteket is elárult a faluvezető.

Benedek Bálint
Rosszul lett a temetőben, újraélesztettek egy közmunkást a zalai településen

A közmunkás életérért megfeszített küzdelem folyt

Fotó: Szakony Attila

Egy férfi évek óta közmunkásként dolgozik Murakeresztúrért. A napokban hárman a keresztúri temetőben kertészkedtek, amikor egyikük rosszul lett. Munkatársai már eszméletvesztés után találtak rá a férfire, s rögtön megkezdték az újraélesztést és közben hívták a mentőket. Mint azt Polgár Róbert hozzátette: a nagykanizsai mentősök egy órán át küzdöttek a férfi életéért, mire stabilizálni tudták az állapotát. Ezután Zalaegerszegre szállították a kórházba. A polgármester megköszönte a kollégái bátorságát és lélekjelenlétét, illetve hálás a kanizsai mentőknek is, hogy mindent megtettek a férfiért, s megmentették az életét. Nagyon aggódnak érte és szorítanak, hogy jobban legyen.

Ezt olvasta már?

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu