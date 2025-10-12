Újabb tízmilliók az önkormányzati épület felújítására – kívül-belül korszerűsödik az ingatlan

Kihirdették a Magyar falu program Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése című pályázati kiírás nyerteseit.

Az értékteremtő program részeként savanyúság készítésével is foglalkoznak Szentpéterúron. A raktárban már sorakoznak a termékek, amelyeket a település főzőkonyháján használják fel.

Forrás: Fb / Szummer László

Szentpéterúr önkormányzatának 21 millió 302 ezer 211 forint támogatást ítéltek meg, "aminek köszönhetően a Kossuth Lajos utca 3. szám alatti önkormányzati épület a már elkészült belső felújítást követően a jövő év folyamán kívülről is megújulhat", mondta el Szummer László polgármester.

– A felújítás során az épület új tetőszerkezetet kap, valamint a külső szigetelésre és színezésre is sor kerül. A beruházást követően a már korábban elnyert és a jelenlegi támogatásnak köszönhetően egy kívül-belül teljesen felújított, modern épület áll majd a község rendelkezésére – részletezte Szummer László.