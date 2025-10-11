1 órája
Új McDonald's nyílik hamarosan a dunántúli városban – itt tart most az építkezés
Az országszerte több éttermet működtető gyorsétteremlánc újabb üzletet nyit Fejér vármegye északi részén, a bicskei Tesco melletti építési területen. Társlapunk, a feol.hu munkatársai az építkezés helyszínén készítettek felvételeket, amelyeken jól látszik, hol tart most az építkezés.
Az épület szinte egy hónap alatt kinőtt a földből.
Forrás: feol.hu
A szerkezet már elkészült, az ablakok a helyükön vannak, jelenleg a hőszigetelésen dolgoznak. Az épület egy hónap alatt "kinőtt a földből". A feol.hu nem hivatalos információi szerint a bicskei McDonald's december közepén, karácsony előtt nyílik meg, és az építési területen kihelyezett táblán látható látványterv szerint igencsak impozáns lesz. További képekaz új mekiről a feol.hu cikkében.
Mint arról nemrégiben beszámoltunk, a nyár elején, a zalai vármegyehatár közelében, Tapolcán nyitotta meg legújabb üzletét a McDonald’s gyorsétteremlánc. A modern, vendégbarát étterem mintegy 70 munkavállalónak biztosít munkalehetőséget.
