Terjeszkednek...

1 órája

Új McDonald's nyílik hamarosan a dunántúli városban – itt tart most az építkezés 

Címkék#karácsony#gyorsétteremlánc#McDonald ' s#meki

Az országszerte több éttermet működtető gyorsétteremlánc újabb üzletet nyit Fejér vármegye északi részén, a bicskei Tesco melletti építési területen. Társlapunk, a feol.hu munkatársai az építkezés helyszínén készítettek felvételeket, amelyeken jól látszik, hol tart most az építkezés.

Zaol.hu
Új McDonald's nyílik hamarosan a dunántúli városban – itt tart most az építkezés 

Az épület szinte egy hónap alatt kinőtt a földből.

Forrás: feol.hu

A szerkezet már elkészült, az ablakok a helyükön vannak, jelenleg a hőszigetelésen dolgoznak. Az épület egy hónap alatt "kinőtt a földből". A feol.hu nem hivatalos információi szerint a bicskei McDonald's december közepén, karácsony előtt nyílik meg, és az építési területen kihelyezett táblán látható látványterv szerint igencsak impozáns lesz. További képekaz új mekiről a feol.hu cikkében.

Mint arról nemrégiben beszámoltunk, a nyár elején, a zalai vármegyehatár közelében, Tapolcán nyitotta meg legújabb üzletét a McDonald’s gyorsétteremlánc. A modern, vendégbarát étterem mintegy 70 munkavállalónak biztosít munkalehetőséget.

 

 

