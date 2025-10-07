október 7., kedd

Csak elvitelre

1 órája

Hajnaltól nyitva a zalai város legújabb kávézója, de nem marasztalnak (galéria)

Kávézó nyílt Nagykanizsán az Eötvös-téren. Az új vendéglátóegység a modern világ megváltozott életritmusához alkalmazkodik, vagyis kizárólag elvitelre kínálnak kávét, illetve péksüteményeket és cukrászsüteményeket. Vallják: a friss kávé papírpohárban is élénkít.

Benedek Bálint
A nagykanizsai Eötvös-téren nyílt meg a város legújabb kávézója, ahol a friss kávé papírpohárban érkezik

Fotó: Szakony Attila

Hétfőn reggel 5.30 órakor, munkakezdés előtt nyitott meg Run Coffee. A "friss kávé papírpohárban" életérzésre építő vendéglátóegység látványos megjelenésével már messziről feltűnik a járókelőknek, de az átalakult Eötvös-tér egyik éke is lett.

friss kávé papírpohárban
Az új kávézó üzemeltetői, Kolonicsné Rózsás Beáta és Kolonics Tamás. Hisznek benne, hogy a friss kávé papírpohárban is élénkít
Fotó: Szakony Attila

Friss kávé papírpohárban: kizárólag elvitelre

– A feleségem, Kolonicsné Rózsás Beatrix a Nagykanizsai Kanizsai Dorottya Kórház területén negyedik éve üzemelteti a cukrászdát és kávézót – mondta Kolonics Tamás, az Énpercek Kft. egyik tulajdonosa. – Az Eötvös-tér 28. szám alatti helyet jól ismertük, itt korábban pékség is üzemelt, ám az már régebben bezárt. Felfigyeltünk rá, hiszen nagyon jó helyen van, láttuk benne a fantáziát. A dizájn a feleségem ötlete volt, nagyon jó stílusérzéke van, ami látszik is a megjelenésen. Az üzlet látványos, kedves és vonzza a tekintetet.

Kolonics Tamás hozzátette: a Run Coffee elnevezés ötletét a rohanó világ adta, hogy mindenki fut, siet. Nem mellesleg egykor atletizált, futott, így közel érezte magához a kávézó nevét.

Édesapai nagyanyám koromfekete kávét ivott, a ma retrónak számító üveg kávéspohárból. Az 1990-es években kezdetben kotyogós kávéfőzőben készítette, amikor berobbant az instant kávé arra váltott. Varrónőként dolgozott otthon, és a vendégei, a barátnői mind kávéztak, s ettől állandó kávéillat lengte be a lakást. Tízévesforma gyerekként érdekelt milyen íze lehet az italnak. Persze egy kortyot megkóstolhattam: azonnal tudtam, hogy ezt a fanyar, keserű kotyvalékot kihagyom az életemből. Felnőttként kifejezetten megszerettem a frissen készített kávét, nem vagyok függő, de szeretem ülve, állva és séta közben is fogyasztani.

 

friss kávé papírpohárban
Kolonics Tamás friss olasz kávét készít
Fotó: Szakony Attila

Kávé és péksütemény minden mennyiségben, frissen

– A kávéfogyasztás rituáléja alapvetően a nyugodtságon alapul, de ha friss, minőségi olasz kávét adunk papírpohárban, az is kellemessé teheti az adott napszakot – folytatta a kávézó üzemeltetője. – Itt mindenki elvitelre kapja a kávét, frissen lefőzve. Van presszókávé, nyilván a kávéhoz lehet kérni tejet, kávétejszínt, sőt laktózmentes és alternatív növényi tejeket, ahogy a vendég kívánja. Lehet kapni cappuccino-t, különféle caffé latte-t kínálunk akár ízesítve, de van forró csokoládé és tea is, természetesen elviteles verzióban.

A kávé mellett péksüteményt, cukrászsütemény, frissen sült pogácsákat, tejtermékeket és például még rántott húsos szendvicset is lehet vásárolni. Az új kávézó hétfőtől péntekig 5.30 órától 17 óráig tart nyitva, szombaton 6 és 12 óra között, vasárnap zárva van.

Megnyílt Nagykanizsa legújabb kávézója

Fotók: Szakony Attila

 

 

 

A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
