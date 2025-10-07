október 7., kedd

Változás

1 órája

Vezetőváltás: új főigazgató került a zalai egyetemi központ élére

Címkék#Pannon Egyetem#Gerencsérné dr Berta Renáta#Dr Galambos Ildikó#Soós Ernő Kutató-Fejlesztő Központ

Vezetőváltás történt a Pannon Egyetem Nagykanizsa Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ élén. Hogy kit választottak az új főigazgatónak és milyen megbízatást kapott az előző vezető, arról cikkünkben számolunk be.

Benedek Bálint
Vezetőváltás: új főigazgató került a zalai egyetemi központ élére

A korábbi és az új főigazgató, a polgármester és a rektor között, balról: Horváth Jácint, Gerencsérné dr. Berta Renáta, dr. Galambos Ildikó és dr. Abonyi János

Fotó: Szakony Attila

A Pannon Egyetem Nagykanizsa Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központban kedden sajtótájékoztatón jelentették be a változást, az új főigazgató személyére is fény derült. Az eseményen dr. Abonyi János, a Pannon Egyetem rektora osztotta meg a hírt. Elmondta: a Pannon Egyetem fejlesztését október 1-jétől Gerencsérné dr. Berta Renáta fejlesztési rektorhelyettesként szolgálja. Az egész egyetem fejlesztését, persze különös tekintettel a nagykanizsai és a Zala vármegyei felsőoktatás beruházásaira.

új főigazgató
Új főigazgató került a körforgásos egyetemi központ élére
Fotó: Szakony Attila

Új főigazgató: kihívások előtt

– Egyúttal köszönöm dr. Galambos Ildikónak, a Pannon Egyetem Soós Ernő Kutató-Fejlesztő Központ vezetőjének, hogy vállalta a főigazgatói megbízatást – folytatta a rektor. – Mindkettőjüknek köszönet jár a munkájukért és persze sok sikert kívánunk az előttük álló feladatok elvégzéséhez.

Az eseményen Horváth Jácint polgármester is gratulált a két kinevezéshez, szerinte mindkét vezetőre nagy kihívások várnak a jövőben.

