Vezetőváltás: új főigazgató került a zalai egyetemi központ élére
Vezetőváltás történt a Pannon Egyetem Nagykanizsa Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ élén. Hogy kit választottak az új főigazgatónak és milyen megbízatást kapott az előző vezető, arról cikkünkben számolunk be.
A korábbi és az új főigazgató, a polgármester és a rektor között, balról: Horváth Jácint, Gerencsérné dr. Berta Renáta, dr. Galambos Ildikó és dr. Abonyi János
Fotó: Szakony Attila
A Pannon Egyetem Nagykanizsa Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központban kedden sajtótájékoztatón jelentették be a változást, az új főigazgató személyére is fény derült. Az eseményen dr. Abonyi János, a Pannon Egyetem rektora osztotta meg a hírt. Elmondta: a Pannon Egyetem fejlesztését október 1-jétől Gerencsérné dr. Berta Renáta fejlesztési rektorhelyettesként szolgálja. Az egész egyetem fejlesztését, persze különös tekintettel a nagykanizsai és a Zala vármegyei felsőoktatás beruházásaira.
Új főigazgató: kihívások előtt
– Egyúttal köszönöm dr. Galambos Ildikónak, a Pannon Egyetem Soós Ernő Kutató-Fejlesztő Központ vezetőjének, hogy vállalta a főigazgatói megbízatást – folytatta a rektor. – Mindkettőjüknek köszönet jár a munkájukért és persze sok sikert kívánunk az előttük álló feladatok elvégzéséhez.
Az eseményen Horváth Jácint polgármester is gratulált a két kinevezéshez, szerinte mindkét vezetőre nagy kihívások várnak a jövőben.
