Vezetőváltás: új főigazgató került a zalai egyetemi központ élére

A Pannon Egyetem Nagykanizsa Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központban kedden sajtótájékoztatón jelentették be a változást, az új főigazgató személyére is fény derült. Az eseményen dr. Abonyi János, a Pannon Egyetem rektora osztotta meg a hírt. Elmondta: a Pannon Egyetem fejlesztését október 1-jétől Gerencsérné dr. Berta Renáta fejlesztési rektorhelyettesként szolgálja. Az egész egyetem fejlesztését, persze különös tekintettel a nagykanizsai és a Zala vármegyei felsőoktatás beruházásaira.

Új főigazgató került a körforgásos egyetemi központ élére

Fotó: Szakony Attila

Új főigazgató: kihívások előtt

– Egyúttal köszönöm dr. Galambos Ildikónak, a Pannon Egyetem Soós Ernő Kutató-Fejlesztő Központ vezetőjének, hogy vállalta a főigazgatói megbízatást – folytatta a rektor. – Mindkettőjüknek köszönet jár a munkájukért és persze sok sikert kívánunk az előttük álló feladatok elvégzéséhez.

Az eseményen Horváth Jácint polgármester is gratulált a két kinevezéshez, szerinte mindkét vezetőre nagy kihívások várnak a jövőben.

Ezt olvasta már?