Ne menj a városházára!

Zalaegerszegen, a polgármesteri hivatalban az október 24-i áthelyezett munkanap miatt módosul az ügyélfogadási rend, közölte a hivatal. Október 18-án szombaton bár munkanap lesz, az ügyfélfogadás szünetel a városházán. Mivel október 24-e, péntek szabadnap, akkor sem lehet ügyet intézni a hivatalban.