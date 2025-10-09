október 9., csütörtök

Ne menj a városházára!

Zaol.hu
Ne menj a városházára!

Módosul az ügyfélfogadási rend

Fotó: Pezzetta Umberto

Zalaegerszegen, a polgármesteri hivatalban az október 24-i áthelyezett munkanap miatt módosul az ügyélfogadási rend, közölte a hivatal. Október 18-án szombaton bár munkanap lesz, az ügyfélfogadás szünetel a városházán. Mivel október 24-e, péntek szabadnap, akkor sem lehet ügyet intézni a hivatalban.

 

