Helyi közélet
32 perce
Ne menj a városházára!
Módosul az ügyfélfogadási rend
Fotó: Pezzetta Umberto
Zalaegerszegen, a polgármesteri hivatalban az október 24-i áthelyezett munkanap miatt módosul az ügyélfogadási rend, közölte a hivatal. Október 18-án szombaton bár munkanap lesz, az ügyfélfogadás szünetel a városházán. Mivel október 24-e, péntek szabadnap, akkor sem lehet ügyet intézni a hivatalban.
