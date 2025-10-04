Tűzoltókkal sportolhattak a parkban, s oltottak „tüzet” is (galéria, videó)

Az Egészséges Zalaegerszeg Programhoz örömmel csatlakozott a Zala Vármegyei Katasztrófavédelem, illetve a Zalaegerszegi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság. Tóth Levente tűzoltó őrnagy vezetésével egy raj vonult ki gépkocsival, s játékos feladatok segítségével mutatták be a lánglovagok feladatát, állóképességét. A gyerekek meglett, náluk nagyobb plüss macit és majmot cipeltek, amivel az égő házból kimentett személyt szimbolizálták. A sisak ugyancsak előkerült, majd pontos célzással oltották el a „tüzet”. A poroltó cipeléséből is kivették a részüket. A felnőttek azért ennél nehezebb akadálypályán mentek, a több kilós tűzoltótömlő cipelése a háton egy poroltóval nem volt annyira leányálom. Náluk egy traktorkerék jelentette a kimenteni kívánt személyt, ami megközelítőleg 70 kilogramm. A tűzoltó sport program kiváló alkalom volt a munkájukkal való ismerkedéshez.

A tűzoltó sport program azért a felnőtteknek megmutatta, milyen egy valós helyzet. Mint például a több kilós tömlőt ciperlni a több kilós poroltóval.

Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap

Tűzoltó sport program: ezúttal játékosan

- Tűzoltóink rendszeresen vesznek részt országos sportversenyeken, az atlétikán, labdarúgáson át az úszásig, s nem utolsósorban említeném a kiváló tűzoltó sportnak minősülő lépcsőfutó versenyt. Nem mindegy egyáltalán, hogy milyen egy lánglovag állóképessége – fogalmazott Kósi Zsolt tűzoltó hadnagy, szóvivő.