Egészséges Zalaegerszeg

56 perce

Tűzoltókkal sportolhattak a parkban, s oltottak „tüzet” is (galéria, videó)

A kisgyermekek könnyített, ám annál vidámabb feladatokat kaptak, míg a felnőttek megtapasztalhatták egy lánglovag mindennapjait. Szombaton tűzoltó sport program, azaz „Sportolj egy tűzoltóval!” rendezvény várta az érdeklődőket a Kis-Vizslaparkban.

Mozsár Eszter
Kicsik-nagyok kipróbálhatták a tűzoltást, jó móka volt.

Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap

Az Egészséges Zalaegerszeg Programhoz örömmel csatlakozott a Zala Vármegyei Katasztrófavédelem, illetve a Zalaegerszegi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság. Tóth Levente tűzoltó őrnagy vezetésével egy raj vonult ki gépkocsival, s játékos feladatok segítségével mutatták be a lánglovagok feladatát, állóképességét. A gyerekek meglett, náluk nagyobb plüss macit és majmot cipeltek, amivel az égő házból kimentett személyt szimbolizálták. A sisak ugyancsak előkerült, majd pontos célzással oltották el a „tüzet”. A poroltó cipeléséből is kivették a részüket. A felnőttek azért ennél nehezebb akadálypályán mentek, a több kilós tűzoltótömlő cipelése a háton egy poroltóval nem volt annyira leányálom. Náluk egy traktorkerék jelentette a kimenteni kívánt személyt, ami megközelítőleg 70 kilogramm. A tűzoltó sport program kiváló alkalom volt a munkájukkal való ismerkedéshez.

tűzoltó sport program
A tűzoltó sport program azért a felnőtteknek megmutatta, milyen egy valós helyzet. Mint például a több kilós tömlőt ciperlni a több kilós poroltóval. 
Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap

Tűzoltó sport program: ezúttal játékosan

- Tűzoltóink rendszeresen vesznek részt országos sportversenyeken, az atlétikán, labdarúgáson át az úszásig, s nem utolsósorban említeném a kiváló tűzoltó sportnak minősülő lépcsőfutó versenyt. Nem mindegy egyáltalán, hogy milyen egy lánglovag állóképessége – fogalmazott Kósi Zsolt tűzoltó hadnagy, szóvivő.

Sportolj a tűzoltóval

Fotók: Mozsár Eszter

Nem ritka, amikor több tíz kilogrammos felszereléssel indulnak a bajba jutottak segítségére, tudtuk meg a helyszínen. A sport tehát központi szerepet játszik életükben. A szombati rendezvénnyel pedig nem csak a közös mozgás örömére hívták a családokat, hanem remélik, hogy az ilyen alkalmak során a fiatalok kedvet kapnak, hogy hivatásos tűzoltónak álljanak. A sportnap valóban izgalmas volt,  ugyanis éppen a játék közepén kellett éles bevetésre indulniuk a tűzoltóknak. 

 

