50 perce
Szerinted mi lángolt ennyire az egerszegi Decathlon mellett? Keressük a magyarázatot a rejtélyes fotóra!
Olvasónktól kaptunk fotót egy zalaegerszegi látványos jelenségről: a Balatoni út mentén valami nagy lángcsóvával égett tegnap. Nem könnyű megállapítani, mi volt az... A szerda délutáni rejtélyes tűz Zalaegerszegen, a város talán legforgalmasabb pontján mindenesetre sok kérdést felvet.
A képek távolról készültek zoomlással, így a minőségük messze nem tökéletes, de az egyértelműen látszik rajtuk, hogy lángcsóva csap a magasba Zalaegerszeg legforgalmasabb útszakaszán. Szerdán délután készültek a fotók, a tűz Zalaegerszegen sokak figyelmét felkeltette. Mivel a távolabbi perspektívát is elküldte nekünk kedves olvasónk, az is megállapítható, hogy hol: a zalaegerszegi Decathlon áruház környezetében. Az viszont nem látszik, hogy pontosan mi lángol - nem sokkal később, ottjártunkkor nem találtuk nyomát semmilyen tűzesetnek. Mutatjuk a képeket:
Tűz Zalaegerszegen: mi idézhette elő a rejtélyes lángcsóvát?
Hivatalos információhoz egyelőre nem jutottunk a rejtélyes lángcsóva eredetével kapcsolatban, az ügyön rajta vagyunk. Addig is olvasóinkhoz fordulunk: vajon tudja valaki, mi kapott lángra szerdán délután a Balatoni úton?
A jelek szerint ez esetben nem okozott kárt a tűz, a héten azonban történt már Zalában súlyosabb következményekkel járó eset: Pördeföldén egy pajta tetőszerkezete égett le. A tűzoltóknak szerdán is volt dolguk vármegyénkben, a beavatkozásokról itt olvashat.
Ezt olvasta már?
Kigyulladt egy mezőgazdasági épület Pördeföldén – ma is harcban a tűzoltók (frissítve)