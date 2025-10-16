Szerinted mi lángolt ennyire az egerszegi Decathlon mellett? Keressük a magyarázatot a rejtélyes fotóra!

A képek távolról készültek zoomlással, így a minőségük messze nem tökéletes, de az egyértelműen látszik rajtuk, hogy lángcsóva csap a magasba Zalaegerszeg legforgalmasabb útszakaszán. Szerdán délután készültek a fotók, a tűz Zalaegerszegen sokak figyelmét felkeltette. Mivel a távolabbi perspektívát is elküldte nekünk kedves olvasónk, az is megállapítható, hogy hol: a zalaegerszegi Decathlon áruház környezetében. Az viszont nem látszik, hogy pontosan mi lángol - nem sokkal később, ottjártunkkor nem találtuk nyomát semmilyen tűzesetnek. Mutatjuk a képeket:

Ebből a perspektívából beazonosítható a helyszín, a lángcsóva a távolban látható. A tűz Zalaegerszegen sok közlekedő figyelmét felkeltette

Itt már látványosabb a jelenség: a csúcsforgalomban (az út közelében vagy talán az úton?) valami erőteljesen lángol

Itt pedig közelről a lángcsóva - vajon mi éghetett ennyire?

Tűz Zalaegerszegen: mi idézhette elő a rejtélyes lángcsóvát?

Hivatalos információhoz egyelőre nem jutottunk a rejtélyes lángcsóva eredetével kapcsolatban, az ügyön rajta vagyunk. Addig is olvasóinkhoz fordulunk: vajon tudja valaki, mi kapott lángra szerdán délután a Balatoni úton?

A jelek szerint ez esetben nem okozott kárt a tűz, a héten azonban történt már Zalában súlyosabb következményekkel járó eset: Pördeföldén egy pajta tetőszerkezete égett le. A tűzoltóknak szerdán is volt dolguk vármegyénkben, a beavatkozásokról itt olvashat.

