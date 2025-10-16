október 16., csütörtök

Lángcsóva a forgalmas út mentén

1 órája

Szerinted mi lángolt ennyire az egerszegi Decathlon mellett? Keressük a magyarázatot a rejtélyes fotóra!

Címkék#tűz#lángcsóva#Zalaegerszeg

Olvasónktól kaptunk fotót egy zalaegerszegi látványos jelenségről: a Balatoni út mentén valami nagy lángcsóvával égett tegnap. Nem könnyű megállapítani, mi volt az... A szerda délutáni rejtélyes tűz Zalaegerszegen, a város talán legforgalmasabb pontján mindenesetre sok kérdést felvet.

Zaol.hu

A képek távolról készültek zoomlással, így a minőségük messze nem tökéletes, de az egyértelműen látszik rajtuk, hogy lángcsóva csap a magasba Zalaegerszeg legforgalmasabb útszakaszán. Szerdán délután készültek a fotók, a tűz Zalaegerszegen sokak figyelmét felkeltette. Mivel a távolabbi perspektívát is elküldte nekünk kedves olvasónk, az is megállapítható, hogy hol: a zalaegerszegi Decathlon áruház környezetében. Az viszont nem látszik, hogy pontosan mi lángol - nem sokkal később, ottjártunkkor nem találtuk nyomát semmilyen tűzesetnek. Mutatjuk a képeket:

Tűz Zalaegerszegen: vajon mi idézhette elő a lángcsóvát?
Ebből a perspektívából beazonosítható a helyszín, a lángcsóva a távolban látható. A tűz Zalaegerszegen sok közlekedő figyelmét felkeltette
Forrás:  ZH

 

Itt már látványosabb a jelenség: a csúcsforgalomban (az út közelében vagy talán az úton?) valami erőteljesen lángol
Forrás:  ZH
Itt pedig közelről a lángcsóva - vajon mi éghetett ennyire?
Forrás:  ZH

Tűz Zalaegerszegen: mi idézhette elő a rejtélyes lángcsóvát?

Hivatalos információhoz egyelőre nem jutottunk a rejtélyes lángcsóva eredetével kapcsolatban, az ügyön rajta vagyunk. Addig is olvasóinkhoz fordulunk: vajon tudja valaki, mi kapott lángra szerdán délután a Balatoni úton?

A jelek szerint ez esetben nem okozott kárt a tűz, a héten azonban történt már Zalában súlyosabb következményekkel járó eset: Pördeföldén egy pajta tetőszerkezete égett le. A tűzoltóknak szerdán is volt dolguk vármegyénkben, a beavatkozásokról itt olvashat.

Ezt olvasta már?

 

