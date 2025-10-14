október 14., kedd

Meseszép dizájn

1 órája

Túrázni – vonattal? A Nyugat-Dunántúlon most már ez sem lehetetlen, ráadásul Keszthelyt is megidézi a kocsi

Címkék#motorvonat#Országos Kéktúra#GYSEV Zrt.#Keszthely#túraútvonal

A GYSEV Zrt. szolgálatba állította a Kéktúra-mozdonyt s -motorvonatot, és mint a társaság közölte: azon dolgozik, hogy összekapcsolja a közösségi közlekedést és az aktív, természetközeli utazási formákat a Duna-régióban.

Zaol.hu

Ennek jegyében új, látványos matricázást kapott egy Taurus típusú villamos mozdony, illetve egy Jenbacher motorvonat. A dizájn három ikonikus túraútvonalat idéz meg: az Országos Kéktúrát, a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúrát és az Alföldi Kéktúrát. A grafikai elemek az útvonalak mentén fekvő településeket és azok jellegzetes látnivalóit is megjelenítik, így például Keszthelyt is.  

A látványos vonat túrázni hív.
Fotó: Hajdu Laszlo / Forrás: GYSEV

A GYSEV azt közölte, ez egy kísérleti akció, amely a túraútvonalak vasúton történő elérésének népszerűsítését célozza.

Vonatra szállok, s irány Keszthely vagy a közeli Tapolca... Fotó: Hajdu Laszlo / Forrás: GYSEV

 

 

