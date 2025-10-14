Túrázni – vonattal? A Nyugat-Dunántúlon most már ez sem lehetetlen, ráadásul Keszthelyt is megidézi a kocsi

Ennek jegyében új, látványos matricázást kapott egy Taurus típusú villamos mozdony, illetve egy Jenbacher motorvonat. A dizájn három ikonikus túraútvonalat idéz meg: az Országos Kéktúrát, a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúrát és az Alföldi Kéktúrát. A grafikai elemek az útvonalak mentén fekvő településeket és azok jellegzetes látnivalóit is megjelenítik, így például Keszthelyt is.

A látványos vonat túrázni hív.

Fotó: Hajdu Laszlo / Forrás: GYSEV

A GYSEV azt közölte, ez egy kísérleti akció, amely a túraútvonalak vasúton történő elérésének népszerűsítését célozza.