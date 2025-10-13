Alattomos és veszélyes betegség, sokakat érint, ám kérdés, hogy el lehet-e kerülni

Ahogy közösségi oldalukon írják, rendszeresen mozogjunk, fogyasszunk bőséges folyadékot, hosszú ülőmunka során álljunk fel időnként, s nem utolsósorban ne dohányozzunk. A vérrögképződés sokszor előjelek nélkül alakul ki, s sokszor súlyos szövődményei vannak. „A vérrögképződés lényege, hogy a vér az erekben kórosan megalvad, és az így keletkezett rög elzárhatja az ereket. Ha ez a láb mély vénáiban történik, mélyvénás trombózisról beszélünk. Ez a rög leszakadhat és a tüdőbe jutva tüdőembóliát okozhat, ami életveszélyt vagy akár azonnali halált is előidézhet” – írják.



