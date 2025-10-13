57 perce
Alattomos és veszélyes betegség, sokakat érint, ám kérdés, hogy el lehet-e kerülni
A betegség következményeivel naponta találkoznak az Országos Mentőszolgálat dolgozói, ami nem más, mint a hirtelen fellépő légszomj, a mellkasi fájdalom, a gyors pulzus és ájulás. Ha ezt tapasztaljuk, azonnal hívjuk a 112-es segélyhívó számot. Az OMSZ a Trombózis világnapja alkalmából hívja fel a figyelmet a megelőzésre is.
A mentősok nagyon sokszor találkoznak ezzel a betegséggel.
Forrás: Országos Mentőszolgálat/ FB
Ahogy közösségi oldalukon írják, rendszeresen mozogjunk, fogyasszunk bőséges folyadékot, hosszú ülőmunka során álljunk fel időnként, s nem utolsósorban ne dohányozzunk. A vérrögképződés sokszor előjelek nélkül alakul ki, s sokszor súlyos szövődményei vannak. „A vérrögképződés lényege, hogy a vér az erekben kórosan megalvad, és az így keletkezett rög elzárhatja az ereket. Ha ez a láb mély vénáiban történik, mélyvénás trombózisról beszélünk. Ez a rög leszakadhat és a tüdőbe jutva tüdőembóliát okozhat, ami életveszélyt vagy akár azonnali halált is előidézhet” – írják.