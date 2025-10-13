Tragikusan fiatalon elhunyt a magyar színésznő - gyászol a dunántúli iskola

"Lotti nem csupán diáktársai, tanárai körében örvendett szeretetnek: élete a tiszta lélek és a kitartás példájává vált. Még súlyos egészségi állapota idején is megtartotta mosolyát, reményt sugárzó jelenlétével fényt vitt a körülötte élők mindennapjaiba. Bízunk benne, hogy most már az angyalok kísérik útján, és a mennyországban talált békét és megnyugvást. Emléke, mosolya örökre szívünkben él" – olvasható egykori iskolája gyászhírében.

Idén márciusban Zalából érkezett tragikus hír középiskolás diák halálával kapcsolatban: a nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnázium végzős diákja hunyt el egy vírusfertőzést követően. A 18 éves fiú egy hónap múlva ballagott volna.​