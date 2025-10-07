Törvényszéki kapcsolatok: horvát vendégeket fogadtak Zalaegerszegen

A zalai bíróság több határ menti ország bírósági szervezetével ápol kapcsolatot, de a környező országok közül Horvátországgal még nem volt együttműködés. A Lexplorer pályázat révén lehetőség nyílt a horvát fél meghívására. Szeptember 29-én 10 fős horvát delegáció érkezett a varasdi és a csáktornyai bíróságról a Zalaegerszegi Törvényszékre, és jelen volt a találkozón a Magyar Jogászegylet Zala Megyei Szervezetének elnöke is. Mindkét fél részéről bírósági vezetők, valamint polgári és büntető ügyszakban tevékenykedő bírák, titkárok között zajlott eszmecsere.

Az érkezőket dr. Sorok Norbert, a Zalaegerszegi Törvényszék elnöke köszöntötte, szavaira Zdravko Pintarć, a Varasdi Megyei Bíróság elnöke reflektált. Ezt követően a résztvevők megismerhették a magyar és a horvát jogállami kereteket, illetve a bírósági szervezetrendszer felépítését. A program a közös ebéd után bírósági sétával folytatódott. Az OBH támogatásával megvalósult program folytatása is tervben van: a Zalaegerszegi Törvényszék a jövő évben a Maros Megyei Törvényszékkel szeretné elmélyíteni a kapcsolatot.