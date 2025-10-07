október 7., kedd

Amália névnap

14°
+12
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bíróság

26 perce

Törvényszéki kapcsolatok: horvát vendégeket fogadtak Zalaegerszegen

Címkék#Zalaegerszegi Törvényszéken#sajtóközlemény#pályázat

Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) Lexplorer pályázatának köszönhetően horvát vendégeket fogadtak a Zalaegerszegi Törvényszéken, írja sajtóközleményében a törvényszék.

Zaol.hu
Törvényszéki kapcsolatok: horvát vendégeket fogadtak Zalaegerszegen

Bírósági vezetők, valamint polgári és büntető ügyszakban tevékenykedő bírák, titkárok voltak jelen a találkozón

Forrás: Zalaegerszegi Törvényszék

A zalai bíróság több határ menti ország bírósági szervezetével ápol kapcsolatot, de a környező országok közül Horvátországgal még nem volt együttműködés. A Lexplorer pályázat révén lehetőség nyílt a horvát fél meghívására. Szeptember 29-én 10 fős horvát delegáció érkezett a varasdi és a csáktornyai bíróságról a Zalaegerszegi Törvényszékre, és jelen volt a találkozón a Magyar Jogászegylet Zala Megyei Szervezetének elnöke is. Mindkét fél részéről bírósági vezetők, valamint polgári és büntető ügyszakban tevékenykedő bírák, titkárok között zajlott eszmecsere.

Az érkezőket dr. Sorok Norbert, a Zalaegerszegi Törvényszék elnöke köszöntötte, szavaira Zdravko Pintarć, a Varasdi Megyei Bíróság elnöke reflektált. Ezt követően a résztvevők megismerhették a magyar és a horvát jogállami kereteket, illetve a bírósági szervezetrendszer felépítését. A program a közös ebéd után bírósági sétával folytatódott. Az OBH támogatásával megvalósult program folytatása is tervben van: a Zalaegerszegi Törvényszék a jövő évben a Maros Megyei Törvényszékkel szeretné elmélyíteni a kapcsolatot.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu