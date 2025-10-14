1 órája
Tudtad? A kocsi története Magyarországról indult, és bejárta az egész világot (galéria)
A taligák, a különböző kerekes, teher és személyeket szállító járművek már ősidők óta léteznek. Az első „hintózó, himbálózó” szállító jármű az 1300-as években készült, a hintó elnevezés pedig az 1400-as évek végétől létezik hazánkban. Zalában, a Festetics kastélyban, s Zala szélén, Sümegen létezik szekereket, hintókat bemutató gyűjtemény. A sümegi múzeumot Gróf István, a tárlat gondozója mutatta be.
Gróf István a kiállítás megmutatója
A hintóra utaló első említés Küküllei János krónikájából származik: Károly Róbert király temetésén 1342-ben a koporsót egy három ló húzta „currus mobilis, currus ostilarius-on vitték.” Ez egyértelműen a felfüggesztésre utal, jelentése hintó, hintózó. Vagyis a felfüggesztett teher nem zötykölődött az úton, hanem, ha a kerék gödörbe zökkent, lengett, hintázott. Aztán, mivel egyre több ilyen jármű készült, a magyar nyelvben is megjelent a hintó szó, 1490-ben ben rögzítették először a „hyntho zeker” kifejezést. A hintónál a kocsiszekrényt kötéllel, lánccal, vagy bőrszíjjal tartó oszlopokra vagy vasakra függesztették fel, így ez a járműrész nem rázkódott az úton robogó hintón.
Maga a „kocsi” szó a Komárom-Esztergom megyei Kocs község nevéből ered, ahol az első igazi kocsi-műhely működött. Mátyás király idején a Budáról, Győrön át Bécsbe vezető postakocsi vonal egyik jelentős pihenő és feltöltő állomása volt a kis településen, s innét indult meg a „kocsi-i szekér” diadalmenete. A magyar találmányra jellemző volt a könnyedség, a rugalmas alkalmazkodás az útviszonyokhoz, a kényelem és a tartósság – nem véletlen hát, hogy ezek az előnyök gyorsan nélkülözhetetlenné váltak Európa szerte. A járművek további fejlődésénél mindezeket az újításokat is felhasználták.
Ebből az alaptípusból készültek a sokféle új alkotások, a hintók, a konflisok, az egylovas, egyfogatú bérkocsik. „Döcög, döcög az ócska konflis.” írta például Ady is, megjegyezve: konflison és fiákeren közlekedett a pesti ember. De voltak kupék, landauk, ami könnyűszerkezetes kocsi volt, ellipszis rugókra felfüggesztve, s amit a 18. században találtak fel a németországi Landau városában. Divatos, praktikus, szívós közlekedési eszköz volt, örökre nyomot hagyott az utazás történetébe.
Mindezeket megnézheti bárki a sümegi hintó- és kocsimúzeumban, ahol gyönyörűen felújítva, konzerválva sorakoznak a régi korok tetszetős járművei, vagy negyven darab, a 2011-ben megnyílt kiállításon, amely a Papp család gyűjteménye. Magyarországon ezen kívül csak Keszthelyen található ilyen témájú kiállítás. A múzeumban lévő hintókat és kocsikat - grófok, képviselők -, orvosok, használták, de a közemberek kocsijai, szekerei is megtekinthetők. A várkapitány, Papp Imre és családja évtizedek óta gyűjtötte és restaurálta az elmúlt évszázadokban nélkülözhetetlen közlekedési eszközöket, amelyeket igényes állapotban mutatnak be a látogatóknak. Az egyes járműveknél ismertető táblákat is találunk, így fogalmunk lehet arról is, hogy kik és miként használták ezeket.
Mint már említettük, a kocsi története Magyarországról indult, és bejárta az egész világot. Bár a középkor elején alig használták személyszállításra, a lóháton utazók után egész szekér-karaván kígyózott. Az 1400-as években feltűnt hintó-szekér a legtöbb európai szekértől különbözött, három ló vontatta utazó szekér volt, melyen heten-nyolcan is nekivághattak a hosszabb utazásnak. A könnyű anyagból készült jármű hátsó kerekei magasabban voltak, mint az elsők, bőrsátorral befedett utasterük kényelmes pihenést biztosított az út során.
A kiállításon olyan kocsikat is láthatunk, melyeknek történetük van. Például egy bátor magyar katonáé, aki Oroszországból egy kis „talyigán”, csellengő muszka lovat befogva vergődött haza, Kismegyerre. Nem érdektelen tudni egy gazdáról, kinek legféltettebb kincse egy szénás szekér volt. Tudhatunk bátor falusi tűzoltókról és tetteikről, gazdag urakról és úrnőkről, akik fontosnak tartották gazdagságuk járművükkel történő kifejezését. A nézelődés során bepillanthatunk az elmúlt századok közlekedési életébe, s abba, ezek miként készültek.
Az egyik legjelentősebb gyár a Kölber testvéreké volt: a Császári és Királyi Udvari Kocsigyár például a 20. század fordulóján megpróbálkozott autókarosszéria gyártásával is. 1927-ben azonban a Renaulthoz kerültek a gyár hazai részvényei. 1928-ban öt autóbusz karosszériára kaptak megrendelést, de ez volt a hattyúdaluk, mert a 149 évi működést követően 1929-ben becsődöltek.
A legelegánsabbak a Mylord hintók voltak a Viktória hintók mellett. A Viktória főleg francia, angol és amerikai területen volt népszerű, míg a Mylordok a monarchiában, így hazánkban hódítottak. A Mylordok a kirándulások és a városi használatok kedvelt típusai voltak. Mondanunk sem kell, a Mylord kocsik is a Kölber Kocsigyárban készültek. A cég története 1784-ben kezdődött, amikor Kölber Kázmér megnyitotta bognár műhelyét Pesten. Később udvari szállítói címmel is rendelkeztek. A hatalmas ipartelepen 132 munkás dolgozott. Elterjedt az öreg tulajdonosról, hogy megszégyenített egy rátarti magyar főurat, aki Angliából hozatott hintót, s kihívóan mutatta meg az öreg Kölbernek. Ő nem szólt semmit, csak egy helyen megkaparta a festést és előkandikált a régi felirat: Kölber testvérek Budapest.
Később, már nem a cicoma, a túldíszítettség, hanem az elegancia, a vonalak szépsége volt a fontos és a technika újítások beépítése. 1804-ben a „C” rugót felváltották az elliptikus acélrugók, amelyek lehetővé tették a jármű alacsonyabb építését.
Az úri népeknél télen kedvelt szórakozás volt a lovasszánkózás. Menő volt a Gála szánkó, a trojka. Ennél ősi, orosz fogatolási módszert használtak. Egyedülállóan, különböző jármódú lovakat fognak be a szánkó elé. A középső ló nagytermetű, erős, edzett ügető volt, míg a két szélső lónak galoppoznia kellett mellette. Ezzel a fogat 40-50 kilométeres sebességet is képes volt elérni és azt tartani is, mert a speciálisan elosztott terhelés mellett a lovak kevésbé fáradnak.
Érdekesek voltak a vadászkocsik is. Közülük a Cziráky-vadászkocsi emelkedett ki, amelyből az első 1880 körül készült el a Kölber Testvérek Kocsigyárában. Ezt Cziráky János gróf, az úri kocsisok doyenje tervezte. Ezt a kocsit az ívelt kivágású oldalai jellemzik, s még ma is közkedvelt az ilyet használók körében.
Néhány szót a fogatolásról is ejtsünk. Magyarországon kezdetben hatos fogat volt a kedvelt, amit felváltott a „hőkös,” vagyis az ötös fogat. Az öt ló közül elől hármat, mögöttük kettő fogtak be. Ezt tartották az igazi eredeti magyar fogatnak.
Ejtsünk pár szót a tűzoltó kocsikról is, mert ilyeneket is látni a kiállításon. A tűzoltóság szerepe régen sokkal nagyobb volt, mint most. Aratáskor a tűzoltók a kocsiikkal kint voltak a földeken, hogyha baj van, közel legyenek, de a településeken is folyamatosan őrködek. Közöségszervező és megtartó szerepük is elfogadott volt.
Látható egy egyedi, négy lőcsös, kiakasztható üléses parasztszekér is a gyűjteményben, amit a jómódú Szili nevű parasztember készített 1943-ban. A kocsin kiváló bognárok, kovácsok dolgoztak, s amikor kész lett, felvitték a padlásra és szalmával takarták le. Aki a háború után megvette a házat nagyot csodálkozott, amikor a szalma alól előkerült a míves szekér.
Sümegi hintó múzeumFotók: Győrffy István
Végezetül szóljunk a hintók, kocsik tervezéséről is. Ehhez ismerni kellett a befogandó lovak fajtáját, testmértét, a hajtó súlyát, a szállítandó személyek számát. Ezek alapján tervezték meg a hintó magasságát, rugózását és a lábtartó hosszát. Legfontosabb elem a féder, vagyis a rugózás volt, mert ettől függött a jármű kényelme és a stabilitása.