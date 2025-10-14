Tudtad? A kocsi története Magyarországról indult, és bejárta az egész világot (galéria)

A hintóra utaló első említés Küküllei János krónikájából származik: Károly Róbert király temetésén 1342-ben a koporsót egy három ló húzta „currus mobilis, currus ostilarius-on vitték.” Ez egyértelműen a felfüggesztésre utal, jelentése hintó, hintózó. Vagyis a felfüggesztett teher nem zötykölődött az úton, hanem, ha a kerék gödörbe zökkent, lengett, hintázott. Aztán, mivel egyre több ilyen jármű készült, a magyar nyelvben is megjelent a hintó szó, 1490-ben ben rögzítették először a „hyntho zeker” kifejezést. A hintónál a kocsiszekrényt kötéllel, lánccal, vagy bőrszíjjal tartó oszlopokra vagy vasakra függesztették fel, így ez a járműrész nem rázkódott az úton robogó hintón.

A sümegi kocsi és hintó múzeum bejárata

Hintók, kocsik a tárlaton

Maga a „kocsi” szó a Komárom-Esztergom megyei Kocs község nevéből ered, ahol az első igazi kocsi-műhely működött. Mátyás király idején a Budáról, Győrön át Bécsbe vezető postakocsi vonal egyik jelentős pihenő és feltöltő állomása volt a kis településen, s innét indult meg a „kocsi-i szekér” diadalmenete. A magyar találmányra jellemző volt a könnyedség, a rugalmas alkalmazkodás az útviszonyokhoz, a kényelem és a tartósság – nem véletlen hát, hogy ezek az előnyök gyorsan nélkülözhetetlenné váltak Európa szerte. A járművek további fejlődésénél mindezeket az újításokat is felhasználták.

Ezt a szekeret a tulajdonosa a második világháború alatt készíttette, majd felvitte a padlásra, szalmával takarva elrejtette. A háború után a ház új tulajdonosa találta meg

Egy főúri hintó

Ebből az alaptípusból készültek a sokféle új alkotások, a hintók, a konflisok, az egylovas, egyfogatú bérkocsik. „Döcög, döcög az ócska konflis.” írta például Ady is, megjegyezve: konflison és fiákeren közlekedett a pesti ember. De voltak kupék, landauk, ami könnyűszerkezetes kocsi volt, ellipszis rugókra felfüggesztve, s amit a 18. században találtak fel a németországi Landau városában. Divatos, praktikus, szívós közlekedési eszköz volt, örökre nyomot hagyott az utazás történetébe.

A postakocsikat a középkortól a 19. századig gyártatották, 8-12 személy utazott rajta, s 4-6 ló húzta

Mindezeket megnézheti bárki a sümegi hintó- és kocsimúzeumban, ahol gyönyörűen felújítva, konzerválva sorakoznak a régi korok tetszetős járművei, vagy negyven darab, a 2011-ben megnyílt kiállításon, amely a Papp család gyűjteménye. Magyarországon ezen kívül csak Keszthelyen található ilyen témájú kiállítás. A múzeumban lévő hintókat és kocsikat - grófok, képviselők -, orvosok, használták, de a közemberek kocsijai, szekerei is megtekinthetők. A várkapitány, Papp Imre és családja évtizedek óta gyűjtötte és restaurálta az elmúlt évszázadokban nélkülözhetetlen közlekedési eszközöket, amelyeket igényes állapotban mutatnak be a látogatóknak. Az egyes járműveknél ismertető táblákat is találunk, így fogalmunk lehet arról is, hogy kik és miként használták ezeket.