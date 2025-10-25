Nagyot dobbant a hegyhát szíve, megnyílt a zalai település új büszkesége! Jó pohár borral a kézben lehet gyönyörködni a panorámában (galéria, videó)

A megépült termelői piac és kilátó Tormafölde életében jelentős előrelépés. A közel 10 méter, vasszerkezetű kilátótorony, a termelői piac kiszolgáló épülete, egyedinek számít a térségben. Az alsó szintjére elárusító helyiségeket, kiszolgáló blokkot alakítottak ki, az első szint a kóstolóterasz, a felső szintről pedig élvezhetik a látogatók a Szent János-hegy gyönyörű környezetét, teljes panorámát a Kerka-völgyére, míg alatta egy fügeültetvény terül el.

Dr. Nagy István agrárminiszter Tormafölde új nevezetességét tekintette meg Cseresnyés Péterrel és Kondákor Józseffel

Fotó: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

A termelői piac és kilátó Tormafölde új, modern nevezetessége

Szombaton a tormaföldei termelői piac és kilátó avatóján elsőként Kondákor József, az alig 350 fős lélekszámú Tormafölde polgármestere mondott köszöntőt és idézte fel a létesítmény megépítésének előzményeit, körülményeit.

A polgármester azzal kezdte, hogy négyéves munka van mögöttük. A 2011-ben felállított, négyszintes fa kilátó helyén megépült az új.

- 2019 után hiába próbálkoztunk ennek megmentésével, reménytelen volt – folytatta. - Ugyanakkor Tormafölde rendelkezik érintetlen környezettel, kimagasló hegyvonulatokkal, kiváló borászokkal, van fügeültetvényünk, csodálatos panorámánk. Kerestem a lehetőséget, hogy építhessünk egy új kilátót.

A Vidékfejlesztési Program egyik pályázata megfelelt céljaiknak: aki feljön a hegyhátra álljon rendelkezésre infrastruktúra, tudjon inni egy kávét, vagy pohár bort, és közben gyönyörködhessen a kilátásban, illetve cél volt az is, hogy tudjanak helyet biztosítani a helyi, környékbeli kistermelőknek termékeik értékesítésére.

Kondákor József ismertette az utat a pályázat sikeres elbírálásától az avatóig, és kitért arra is, milyen nehézségeket küzdöttek le és teremtették elő a még hiányzó anyagi forrásokat, hogy a munka elkezdődhessen. A többletforrást az Agrárminisztérium biztosította.