1 órája
Nagyot dobbant a hegyhát szíve, megnyílt a zalai település új büszkesége! Jó pohár borral a kézben lehet gyönyörködni a panorámában (galéria, videó)
A dél-zalai térség gazdasága és turizmusa szempontjából is jelentős fejlesztést avattak szombaton, a gyönyörű panorámával rendelkező Szent János-hegyen. A termelői piac és kilátó Tormafölde és a térség új meghatározó központja lehet.
Felavatták Tormafölde új termelői piacát és kilátóját. Balról Czigány Ádám a kivitelező Le-Ko Kft. képviseletében, dr. Novák Anett jegyző, Cseresnyés Péter, Kondákor József, dr. Nagy István és Bata Hajnalka, a Zala Vármegyei Közgyűlés alelnöke az ünnepélyes szalagátvágáskor
Fotó: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap
A megépült termelői piac és kilátó Tormafölde életében jelentős előrelépés. A közel 10 méter, vasszerkezetű kilátótorony, a termelői piac kiszolgáló épülete, egyedinek számít a térségben. Az alsó szintjére elárusító helyiségeket, kiszolgáló blokkot alakítottak ki, az első szint a kóstolóterasz, a felső szintről pedig élvezhetik a látogatók a Szent János-hegy gyönyörű környezetét, teljes panorámát a Kerka-völgyére, míg alatta egy fügeültetvény terül el.
A termelői piac és kilátó Tormafölde új, modern nevezetessége
Szombaton a tormaföldei termelői piac és kilátó avatóján elsőként Kondákor József, az alig 350 fős lélekszámú Tormafölde polgármestere mondott köszöntőt és idézte fel a létesítmény megépítésének előzményeit, körülményeit.
A polgármester azzal kezdte, hogy négyéves munka van mögöttük. A 2011-ben felállított, négyszintes fa kilátó helyén megépült az új.
- 2019 után hiába próbálkoztunk ennek megmentésével, reménytelen volt – folytatta. - Ugyanakkor Tormafölde rendelkezik érintetlen környezettel, kimagasló hegyvonulatokkal, kiváló borászokkal, van fügeültetvényünk, csodálatos panorámánk. Kerestem a lehetőséget, hogy építhessünk egy új kilátót.
A Vidékfejlesztési Program egyik pályázata megfelelt céljaiknak: aki feljön a hegyhátra álljon rendelkezésre infrastruktúra, tudjon inni egy kávét, vagy pohár bort, és közben gyönyörködhessen a kilátásban, illetve cél volt az is, hogy tudjanak helyet biztosítani a helyi, környékbeli kistermelőknek termékeik értékesítésére.
Kondákor József ismertette az utat a pályázat sikeres elbírálásától az avatóig, és kitért arra is, milyen nehézségeket küzdöttek le és teremtették elő a még hiányzó anyagi forrásokat, hogy a munka elkezdődhessen. A többletforrást az Agrárminisztérium biztosította.
Termelői piac és kilátóavató TormaföldénFotók: Korosa Titanilla
Nagy István agrárminiszter: a kormány politikájának központjában a vidék áll
A mintegy 100 millió forintból megvalósuló beruházás avatóján részt vett dr. Nagy István agrárminiszter is, aki azzal kezdte, hogy a tormaföldei termelői piac és kilátó kialakítása is igazolja a magyar kormány azon szándékát, hogy a vidék nem valaminek a széle, hanem a középpontja.
- A termelői piac ugyanaz, mint régen: növeli a gazdasági erőt, erősíti a helyi gazdaságot, egészséges élelmiszert juttat az emberek közelébe, lehetőséget biztosít arra, hogy a megváltozott életkörülményeink mellett is kiváló minőségű élelmiszerekhez juthassunk hozzá, míg aki előállítja, annak megélhetést biztosít és találkozási hely, ahol személyes kapcsolat alakul ki a termelő és a fogyasztó között – sorolta dr. Nagy István a piacok hozadékát. - Emellett segít megőrizi a helyi sajátosságokat.
A tárcavezető jelezte:
- 2012-ben 117 termelői piac volt az országban, ma háromszor ennyi van,
- a kistermelők száma pedig alig 5 ezerről 23 ezerre emelkedett.
Közben pedig a modern gasztronómia is a helyi termékekre épít, amit bizonyít, hogy egyre több vidéki étterem kap Michelin-csillagot.
Tormafölde mert nagyot álmodni
Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője pedig azt emelte ki a vidék turisztikai jelentőségét erősítő beruházás kapcsán Tormaföldén, hogy ez a térség mert nagyot álmodni és nem csak Tormafölde, hanem szinte minden település az elmúlt 15 évben óriási teljesítményt felmutatva fejlődött.
- A mai nap egyben összegzése lehet mindannak a fejlesztés sorozatnak, ami az elmúlt időszakban a térségben megvalósult – mondta Cseresnyés Péter. - Ezek lehettek közösségi terek, utak, járdák, de volt kastélyfelújítás, vagy olyan intézmények megújítása, melyek fontosak voltak az itt élő embereknek.
A létesítményt a tervező Hermán Péter építész mutatta be. Kondákor József továbbá köszönetet mondott azoknak, akik bármilyen formában hozzájárultak a tormaföldei termelői piac és kilátó megépítéséhez. Az avató után vendéglátás, délután zenés műsor várta az érdeklődőket.