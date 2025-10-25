október 25., szombat

BiankaBlanka névnap

14°
+12
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Termelői piac és kilátó

1 órája

Nagyot dobbant a hegyhát szíve, megnyílt a zalai település új büszkesége! Jó pohár borral a kézben lehet gyönyörködni a panorámában (galéria, videó)

Címkék#Kondákor József#Zaol videó#Dr Nagy István#kilátó#piac#Tormafölde

A dél-zalai térség gazdasága és turizmusa szempontjából is jelentős fejlesztést avattak szombaton, a gyönyörű panorámával rendelkező Szent János-hegyen. A termelői piac és kilátó Tormafölde és a térség új meghatározó központja lehet.

Korosa Titanilla
Nagyot dobbant a hegyhát szíve, megnyílt a zalai település új büszkesége! Jó pohár borral a kézben lehet gyönyörködni a panorámában (galéria, videó)

Felavatták Tormafölde új termelői piacát és kilátóját. Balról Czigány Ádám a kivitelező Le-Ko Kft. képviseletében, dr. Novák Anett jegyző, Cseresnyés Péter, Kondákor József, dr. Nagy István és Bata Hajnalka, a Zala Vármegyei Közgyűlés alelnöke az ünnepélyes szalagátvágáskor

Fotó: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

A megépült termelői piac és kilátó Tormafölde életében jelentős előrelépés. A közel 10 méter, vasszerkezetű kilátótorony, a termelői piac kiszolgáló épülete, egyedinek számít a térségben. Az alsó szintjére elárusító helyiségeket, kiszolgáló blokkot alakítottak ki, az első szint a kóstolóterasz, a felső szintről pedig élvezhetik a látogatók a Szent János-hegy gyönyörű környezetét, teljes panorámát a Kerka-völgyére, míg alatta egy fügeültetvény terül el. 

Tormafölde - Nagy István megtekinti a kilátást a kilátóból Kondákor Józseffel
Dr. Nagy István agrárminiszter Tormafölde új nevezetességét tekintette meg Cseresnyés Péterrel és Kondákor Józseffel 
Fotó: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

 A termelői piac és kilátó Tormafölde új, modern nevezetessége

Szombaton a tormaföldei termelői piac és kilátó avatóján elsőként Kondákor József, az alig 350 fős lélekszámú Tormafölde polgármestere mondott köszöntőt és idézte fel a létesítmény megépítésének előzményeit, körülményeit. 

A polgármester azzal kezdte, hogy négyéves munka van mögöttük. A 2011-ben felállított, négyszintes fa kilátó helyén megépült az új. 

- 2019 után hiába próbálkoztunk ennek megmentésével, reménytelen volt – folytatta. - Ugyanakkor Tormafölde rendelkezik érintetlen környezettel, kimagasló hegyvonulatokkal, kiváló borászokkal, van fügeültetvényünk, csodálatos panorámánk. Kerestem a lehetőséget, hogy építhessünk egy új kilátót.

A Vidékfejlesztési Program egyik pályázata megfelelt céljaiknak: aki feljön a hegyhátra álljon rendelkezésre infrastruktúra, tudjon inni egy kávét, vagy pohár bort, és közben gyönyörködhessen a kilátásban, illetve cél volt az is, hogy tudjanak helyet biztosítani a helyi, környékbeli kistermelőknek termékeik értékesítésére.

Kondákor József ismertette az utat a pályázat sikeres elbírálásától az avatóig, és kitért arra is, milyen nehézségeket küzdöttek le és teremtették elő a még hiányzó anyagi forrásokat, hogy a munka elkezdődhessen. A többletforrást az Agrárminisztérium biztosította. 

Termelői piac és kilátóavató Tormaföldén

Fotók: Korosa Titanilla

Nagy István agrárminiszter: a kormány politikájának központjában a vidék áll

A mintegy 100 millió forintból megvalósuló beruházás avatóján részt vett dr. Nagy István agrárminiszter is, aki azzal kezdte, hogy a tormaföldei termelői piac és kilátó kialakítása is igazolja a magyar kormány azon szándékát, hogy a vidék nem valaminek a széle, hanem a középpontja. 

- A termelői piac ugyanaz, mint régen: növeli a gazdasági erőt, erősíti a helyi gazdaságot, egészséges élelmiszert juttat az emberek közelébe, lehetőséget biztosít arra, hogy a megváltozott életkörülményeink mellett is kiváló minőségű élelmiszerekhez juthassunk hozzá, míg aki előállítja, annak megélhetést biztosít és találkozási hely, ahol személyes kapcsolat alakul ki a termelő és a fogyasztó között – sorolta dr. Nagy István a piacok hozadékát. - Emellett segít megőrizi a helyi sajátosságokat.

A tárcavezető jelezte: 

  • 2012-ben 117 termelői piac volt az országban, ma háromszor ennyi van, 
  • a kistermelők száma pedig alig 5 ezerről 23 ezerre emelkedett. 

Közben pedig a modern gasztronómia is a helyi termékekre épít, amit bizonyít, hogy egyre több vidéki étterem kap Michelin-csillagot.

Tormafölde mert nagyot álmodni

Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője pedig azt emelte ki a vidék turisztikai jelentőségét erősítő beruházás kapcsán Tormaföldén, hogy ez a térség mert nagyot álmodni és nem csak Tormafölde, hanem szinte minden település az elmúlt 15 évben óriási teljesítményt felmutatva fejlődött. 

- A mai nap egyben összegzése lehet mindannak a fejlesztés sorozatnak, ami az elmúlt időszakban a térségben megvalósult – mondta Cseresnyés Péter. - Ezek lehettek közösségi terek, utak, járdák, de volt kastélyfelújítás, vagy olyan intézmények megújítása, melyek fontosak voltak az itt élő embereknek. 

A létesítményt a tervező Hermán Péter építész mutatta be. Kondákor József továbbá köszönetet mondott azoknak, akik bármilyen formában hozzájárultak a tormaföldei termelői piac és kilátó megépítéséhez. Az avató után vendéglátás, délután zenés műsor várta az érdeklődőket. 


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu