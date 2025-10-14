október 14., kedd

Vidámság és őszi hangulat

1 órája

Tök jó a félelem! A családok már készülnek a Halloweenre (galéria)

Címkék#halloween#Tök-muri#Keresztury Dezső VMK#Bednárikné Rácz Enikő

Őszi hangulat és vidámság jellemezte a szombat délutánt a kertváros szívében, az Apáczai Művelődési Központban rendezett hagyományos Tök-muri elnevezésű programon. A résztvevők tököt faragtak, kézműveskedtek. A gyerekek fantáziáját most is a tök mozgatta, hiszen volt világító lámpás, vigyorgó halloween-fej és kartonból készült pók is. Emellett sütőtöksütés és -kóstolás, csillámtetoválás, légvár és babakuckó várta a látogatókat.

Jóna István

Bednárikné Rácz Enikő, a Keresztury Dezső VMK igazgatóhelyettese elmondta, a Tök-muri már hagyományos rendezvényük, amelyet kifejezetten a családosoknak szerveznek. Idén egy kicsit előrébb hozták a Halloweenhoz képest, mert a rengeteg rendezvény miatt nem szerették volna, ha többen lemaradnak róla.

tök
Takács Katalin és Farkas Csaba, gyermekeikkel, Odettel és Márkkal idén is eljöttek Halloween-tököt készíteni
Fotó: Jóna István

Tökfaragás, jó móka

A legnépszerűbb elfoglaltság ezúttal is a tökfaragás volt, amelyen a kisebb és nagyobb gyerekek egyaránt próbára tehették ügyességüket. A kreatív műhelyben papírból készült töklámpások, papírgurigából készített sárga-fekete „tökfigurák” és kartonpókok is születtek.

Rozsdán Nikolett, aki fiával, Németh Noellel érkezett idén is, a legegyedibb tököt készítette
Fotó: Jóna István

A legfélelmetesebb...

A rendezvényre természetesen a családok is lelkesen készültek. 

– A kisfiam minden évben a legfélelmetesebb tököt szeretné elkészíteni – mesélte Rozsdán Nikolett, aki fiával, Németh Noellel érkezett. – Már napokkal korábban kinéztük a mintát az interneten, beszereztük a kellékeket, és körülbelül egy óra alatt készültünk el vele. Ő választotta a pókokat és a „vicsorgó” arcot is – tette hozzá.

Tök-muri az Apáczaiban

Fotók: Jóna István

 

 

