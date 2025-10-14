Tök jó a félelem! A családok már készülnek a Halloweenre (galéria)

Bednárikné Rácz Enikő, a Keresztury Dezső VMK igazgatóhelyettese elmondta, a Tök-muri már hagyományos rendezvényük, amelyet kifejezetten a családosoknak szerveznek. Idén egy kicsit előrébb hozták a Halloweenhoz képest, mert a rengeteg rendezvény miatt nem szerették volna, ha többen lemaradnak róla.

Takács Katalin és Farkas Csaba, gyermekeikkel, Odettel és Márkkal idén is eljöttek Halloween-tököt készíteni

Fotó: Jóna István

Tökfaragás, jó móka

A legnépszerűbb elfoglaltság ezúttal is a tökfaragás volt, amelyen a kisebb és nagyobb gyerekek egyaránt próbára tehették ügyességüket. A kreatív műhelyben papírból készült töklámpások, papírgurigából készített sárga-fekete „tökfigurák” és kartonpókok is születtek.

Rozsdán Nikolett, aki fiával, Németh Noellel érkezett idén is, a legegyedibb tököt készítette

Fotó: Jóna István

A legfélelmetesebb...

A rendezvényre természetesen a családok is lelkesen készültek.

– A kisfiam minden évben a legfélelmetesebb tököt szeretné elkészíteni – mesélte Rozsdán Nikolett, aki fiával, Németh Noellel érkezett. – Már napokkal korábban kinéztük a mintát az interneten, beszereztük a kellékeket, és körülbelül egy óra alatt készültünk el vele. Ő választotta a pókokat és a „vicsorgó” arcot is – tette hozzá.