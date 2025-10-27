Gigantikus
Egyetlen tök több mint fél tonna? Zalai olvasónk pózolt mellette
Itt a tökszezon. Nem mindennapi méretű tökkel fotózkodott Ausztriában élő nagykanizsai olvasónk, Virovecz Anita.
Gigantikus tökkel pózolt a nagykanizsai származású Virovecz Anita
Fotó: ZH
Anita az osztrák Tirol tartományban található Strass im Zillertal nevű településen állt az óriástök mellé. Jól látják a tök 525 (!) kilogrammot nyom, és a mellette lévő kistestvére is eléggé megnőtt. Virovecz Anita már szerepelt portálunkon, akkor a cukorbeteg hölgy élete történetét osztotta meg olvasinkkal. Hozzátette: több mint tíz éve dolgozik Ausztriában, élt másutt is, de párjával egy évvel erzelőtt visszaköltöztek Tirolba.
