Egyetlen tök több mint fél tonna? Zalai olvasónk pózolt mellette

Anita az osztrák Tirol tartományban található Strass im Zillertal nevű településen állt az óriástök mellé. Jól látják a tök 525 (!) kilogrammot nyom, és a mellette lévő kistestvére is eléggé megnőtt. Virovecz Anita már szerepelt portálunkon, akkor a cukorbeteg hölgy élete történetét osztotta meg olvasinkkal. Hozzátette: több mint tíz éve dolgozik Ausztriában, élt másutt is, de párjával egy évvel erzelőtt visszaköltöztek Tirolba.

Virovecz Anita az óriási tökökkel Tirolban

Fotó: ZH