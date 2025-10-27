október 27., hétfő

Szabina névnap

+15
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gigantikus

40 perce

Egyetlen tök több mint fél tonna? Zalai olvasónk pózolt mellette

Címkék#tök#Strass im Ziller#Nagykanizsa#óriástök#Ausztria

Itt a tökszezon. Nem mindennapi méretű tökkel fotózkodott Ausztriában élő nagykanizsai olvasónk, Virovecz Anita.

Benedek Bálint
Egyetlen tök több mint fél tonna? Zalai olvasónk pózolt mellette

Gigantikus tökkel pózolt a nagykanizsai származású Virovecz Anita

Fotó: ZH

Anita az osztrák Tirol tartományban található Strass im Zillertal nevű településen állt az óriástök mellé. Jól látják a tök 525 (!) kilogrammot nyom, és a mellette lévő kistestvére is eléggé megnőtt. Virovecz Anita már szerepelt portálunkon, akkor a cukorbeteg hölgy élete történetét osztotta meg olvasinkkal. Hozzátette: több mint tíz éve dolgozik Ausztriában, élt másutt is, de párjával egy évvel erzelőtt visszaköltöztek Tirolba.

tök
Virovecz Anita az óriási tökökkel Tirolban
Fotó: ZH

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu