Halottak napja

1 órája

Több helyszínen is emlékeznek a zalai városban

Címkék#Honismereti Egyesület#emlékmű#Horváth László

Korosa Titanilla

Lentiben az önkormányzat és a Honismereti Egyesület szervezésében csütörtökön 14.30 órai kezdettel tartják a halottak napi megemlékezést a Templomkertben az I. világháborús emlékműnél. Itt beszédet mond Horváth László polgármester, majd koszorúzásra kerül sor. A továbbiakban a megemlékezés részvevői koszorúznak még a Táncsics úti katonai emlékműnél, a Kortárs Közparkban a II. világháborús emlékműnél, illetve a lentiszombathelyi temetőben. 

 

