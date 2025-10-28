Több helyszínen is emlékeznek a zalai városban

Lentiben az önkormányzat és a Honismereti Egyesület szervezésében csütörtökön 14.30 órai kezdettel tartják a halottak napi megemlékezést a Templomkertben az I. világháborús emlékműnél. Itt beszédet mond Horváth László polgármester, majd koszorúzásra kerül sor. A továbbiakban a megemlékezés részvevői koszorúznak még a Táncsics úti katonai emlékműnél, a Kortárs Közparkban a II. világháborús emlékműnél, illetve a lentiszombathelyi temetőben.