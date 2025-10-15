Nyíltan és őszintén beszéltek a titokról

A családi titkok és transzgenerációs mintázatok sok mindent meghatároznak, életünkben így a keszthelyi szakmai napot a Titkok a családban sokrétű témakör jegyében rendezték meg.

Családi titkok, transzgenerációs hatások, traumák nyomában jártak a Fészek a Lelki Egészségért Egyesület szakmai programján

Forrás: Fészek a Lelki Egészségért Egyesület



A titkok szerepe a család működésében

Polgérné Bertók Orsolya, a FÉSZEK a Lelki Egészségért Egyesület elnöke felidézte: Dr. Balogh Klára, debreceni kiképző családpszichoterapeuta és gyermekgyógyász előadásában a titkot a családi rendszer rejtett szervezőelvének nevezte. Rámutatott, hogy az egészséges titkok a személyes határok és a családi struktúra védelmét szolgálják, míg az elfojtott, szégyenre épülő titkok hosszú távon megbéníthatják a kapcsolati működést és torzíthatják az identitást. Merev családi szabályok, torz szerepek és a „titkot tudók” és „nem tudók” elkülönülése jellemzi a rendszert. Ez érzelmi távolsághoz, bizalomvesztéshez és a fejlődés elakadásához vezethet.

Kollektív titkok és társadalmi tabuk

Prof. Dr. Bögre Zsuzsanna szociológus és Dr. Rosta Andrea szociológus, családterapeuta előadásukban az egyéni és kollektív traumák kapcsolatát vizsgálták a titok tükrében. Ezek kapcsolatát elemezve kiemelték a társadalmi tabuk, a történelmi elhallgatások és elhallgattatások transzgenerációs hatásait. A feldolgozatlan történelmi tapasztalatok, kollektív traumák nem csak a társadalom kollektív emlékezetében, hanem az egyénekben is hosszú távon hatnak. Ezeket csak tudatosan és társadalmilag támogatott feldolgozással lehet feloldani.

Közös gondolkodás és szakmai reflexió

A délutáni szekcióban a résztvevők csoportosan dolgozták fel a titok mibenlétét. A csoportbeszélgetések rávilágítottak arra, hogy a titok nem mindig negatív jelenség – lehet védelmező, fejlesztő vagy akár örömforrás is –,ám hosszú távon az elhallgatás a bizalom és az önazonosság gyengüléséhez vezethet. A segítő szakemberek feladata olyan biztonságos kommunikációs tér megteremtése, ahol a kimondás nem rombol, hanem gyógyít - összegezte Polgárné Bertók Orsolya.