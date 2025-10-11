Elege lett az életéből, Nyugatra indult – így végződött a zalai tinédzser drámai története

S. Gyuszi tiltott határátlépést kísérelt meg, Nyugatra akart szökni, Hollandiába. Arról beszélt, hogy olyan körülmények között élt, amelyet már nem bírt elviselni. Alig volt egy esztendős, amikor édesapját elvesztette, anyja nehezen tudta a családot egyedül eltartani. Gyuszi Murakeresztúron, Nagykanizsán, Kaposváron és Kőszegen járt iskolába, de nevelőapjával nem tudott kijönni, ezért úgy döntött, hogy Budapestre megy szabó ipari tanulónak. Szülei hiába próbálták erről lebeszélni. Az ipari tanulói fizetésből persze nem tellett albérletre, Gyuszi hónapokig vasúti várótermekben aludt. Nappal a munkahelyén, éjjel vonatokon, várótermekben… S. Gyuszi története jól végződött, a bíró ugyan megrovásban részesítette őt, de a tárgyalótermet nevelőapjával együtt boldogan hagyták el - írta meg 1958-ban a Zalai Hírlap, amelynek achívumában bukkantunk a kor politikai viszonyait is jól jellemző történetre.

Ugyancsak archív tudósítást idézünk fel: Sz. Jenő és V. Imre 17 éves Nagykanizsa környéki községből való fiatalok. Súlyos a vád a két fiú ellen, fegyvert és lőszert rejtegettek. Jenő talált egy Mauser-típusú német hadipuskát, amelyet hosszú rejtegetés után átadott Imrének, és lőszert is szerzett hozzá. Szerencsére valami szerkezeti hiba miatt a fegyvert nem tudták kipróbálni… A bíróság Jenőt 4 hónapi, Imrét 5 hónapi börtönre ítélte. A két gyerek ijedten hallgatta a bírót, s csak akkor lélegeztek fel, amikor közölték velük, hogy az ítéletet három esztendei próbaidőre felfüggesztették.

Városi legendákat hallgatunk hüledezve, megnézzük a legújabb horrorfilmet, a hírekben rögtön rákattintunk egy brutális bűnügyre, vagy egy tragikus balesetre… Hogy miért szeretünk borzongani? Talán, hogy érezzük, milyen jó, hogy mi biztonságban vagyunk, hogy velünk ilyen nem történhet… Ne is történjen! Borzongjunk most közösen régi bűnügyeket olvasva.

