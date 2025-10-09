Ezeken a helyszíneken tartanak lakossági fórumokat az ingyenes tetőfödém szigetelési programról

Az elmúlt napokban már több nagykanizsai városrészben is tartottak lakossági fórumot az ingyenes tetőfödém szigetelési programról. A remek lehetőségről portálunk is beszámolt. Mint írtuk: az energiamegtakarítást célzó beruházásokra több cég szakosodott már Magyarországon, az egyik ezek közül a Get Eco Energy Kft., mely cég a közelmúltban megállapodást kötött a kanizsai önkormányzattal a tetőfödém szigetelési program népszerűsítésére. Ennek keretében több lakossági fórumot is tartanak a városrészekben, ahol a cég képviselői részletes tájékoztatást adnak a programban való részvétel feltételeiről.

E hét kedden Bajcsán a kultúrházban és Kiskanizsán, a Móricz Zsigmond Művelődési Házban megtartották az első fórumokat. Ma, azaz október 9-én, 17 órától Palinban az óvodában, jövő héten hétfőn, azaz október 13-án, 17 órától bagolán a Kultúrházban, 18 órától pedig Sáncban, szintén a Kultúrházban rendeznek lakossági fórumot.